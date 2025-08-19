بنزرت: الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تتدارس مكامن وخصوصيات الجهة الجالبة للاستثمار

بالتنسيق مع مصالح ولاية بنزرت نظمت الادارة الجهوية للتونسيين بالخارج ببنزرت فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج اصيلي ومتساكني الولاية حول التعريف بخصوصيات الولاية الجالبة للاستثمار وسبل تفعيله والامتيازات التي اقرتها الدولة لفائدة كافة الجالية التونسية المقيمة والعاملة بالخارج .







وابرز والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على افتتاح الندوة، ان هذه الفعاليات تتنزل في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، المتعلقة بحسن الرعاية والاحاطة الجيدة بابناء تونس العاملين والمقيمين بالخارج وتوفير أفضل الخدمات واختصار الإجراءات فضلا عن شفافيتها وتأمين أفضل السبل للإحاطة بهم.ولاحظ والي بنزرت أنّ الإحاطة الشّاملة بالجالية التّونسية بالخارج وأسرهم المتبقية والمتابعة المستمرة لأوضاعهم تعتبر من الخيارات ومن ثوابت السياسة العامة للدولة التونسية.وابرز في الآن ذاته، الدّور الهامّ للجالية التونسية المقيمة بالخارج في دعم الاقتصاد التونسي من خلال ما يوفرونه من عملة صعبة وما ينجزونه من استثمارات هامة، بلغت خلال السداسية الاولى من سنة 2025، ما يقارب 1,2مليون دينار من الاستثمارات في المجال الصناعي و800 الف دينار في المجال الفلاحي وما يناهز 500 الف دينار في مجال الخدمات وغيرها من الاضافات الكمية والنوعية في مزيد تعزيز مكامن الشغل لفائدة جميع الفئات المهنية والتعليمية.واضاف ان جميع المصالح والهياكل الجهوية والمحلية، تعمل بناء على توصيات رئيس الدولة، على توفير كل سبل الراحة لابناء تونس العاملين والمقيمين بالخارج، الذين يصل عددهم إجمالا الى ما يزيد عن 108 آلاف مواطن ومواطنة تونسية، من خلال عديد الاجراءات الهامة على غرار توفير شباك موحد بكل البلديات لتامين الخدمات الادارية الناجعة والسريعة لفائدتهم في كنف ما يضبطه القانون والمساهمة في إنجاح مبادرة تعليم اللغة العربية بتخصيص 5 مراكز بمعتمديات بنزرت الشمالية والعالية وراس الجبل وايضا مركزين بمنطقة الماتلين تم فيهم تستقبال اكثر من 70 دارسا ودارسة .واعرب المكلف بتسيير الديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، من جهته، عن تقديره للدعم الكبير الذي ما فتئت تجده مختلف برامج الديوان من طرف السلط الجهوية والمحلية من مصالح الولاية.ولفت في هذا الصدد، إلى أنّ الديوان حريص كل الحرص، على تحقيق عديد الاهداف الاستراتيجية النابعة من سياسة الدولة التونسية وهي رعاية جميع التونسيين المقيمين بالخارج وضمان حقوقهم كاملة في بلدان الاقامة. ويتجلى ذلك، حسب المسؤول، في تواجد الديوان في جميع الوجهات العالمية من خلال 54 ملحق اجتماعي على قدر كبير من الخبرة والتكوين في 18 دولة و33 دائرة قنصلية، والحفاظ على الهوية وربط الصلة بين الاجيال ومواطن الاقامة والنشأة وكذلك التنمية الاقتصادية.واستعرض التليلي في سياق متصل، الاضافات الكمية والنوعية التي تم توفيرها للجالية التونسية بالخارج هذه السنة تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ومخرجات المجلس الوزاري المضيق ليوم 6 ماي الفارط 2025 .يذكر أنّ فعاليات الندوة الجهوية واكبها المعتمدون والكتاب العامون المكلفون بتسيير بلديات الجهة والمديرون الجهويون وممثلو الهياكل الامنية والديوانية وثلة من أعضاء مجلس النواب ومجالس الإقليم الوطني للجهات والمجلسين الجهوي والمحلي وممثلو النسيج المنظماتي والمجتمعي عموما.وتضمنت الندوة تنظيم معرض لمنتوجات التونسيين بالخارج وهياكل المساندة المؤسساتية والخدماتية والادارية والمالية وعدد من المداخلات القيمة حول مكامن الاستثمار وخصوصيات الجهة التنموية من تقديم المدير الجهوي للتنمية والامتيازات الممنوحة لفائدة التونسيين بالخارج لتحفيزهم على الاستثمار بالجهة من تقديم المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببنزرت ومداخلة حول مجمل الخدمات البريدية من قبل مصالح الادارة الجهوية للبريد التونسي ببنزرت وايضا البنكية الموجهة للجالية التونسية من تقديم مصالح البنك الوطني للفلاحة وحول التثقيف المالي من قبل مرصد الاندماج المالي، علاوة على تقديم مجموعة من التجارب الناجحة لعدد من المستثمرين من المقيمين والعاملين بالخارج.وشفعت الندوة بحوار مستفيض بين الحضور حول السبل الكفيلة بمزيد تعزيز دور الجالية التونسية في مزيد تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ،وتوفير افضل الخدمات لفائدتهم .