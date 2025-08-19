<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في اختصاص ثان للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة من أحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة جامعية تدوم مدة الدراسة بها ثلاث سنوات على الأقل.

وأضافت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية انه يشترط على الطالب للمشاركة في المناظرة، التسجيل وجوبا عن بعد على الموقع concours.isets.rnu.tn وتعمير بطاقة الترشح بكل دقة بداية من يوم الاثنين 18 أوت 2025 إلى غاية يوم الأحد 31 أوت الجاري.

ويشترط على المترشحين إعداد ملف الكتروني (PDF ) يحتوي على المسار الجامعي الأصلي ونسخة من شهادة وكشف وأعداد الباكالوريا ونسخة من شهادة التخرج وكشوف أعداد سنوات الدراسة الجامعية.

