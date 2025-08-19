فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في اختصاص ثان للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة من أحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية
أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في اختصاص ثان للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة من أحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة جامعية تدوم مدة الدراسة بها ثلاث سنوات على الأقل.
وأضافت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية انه يشترط على الطالب للمشاركة في المناظرة، التسجيل وجوبا عن بعد على الموقع concours.isets.rnu.tn وتعمير بطاقة الترشح بكل دقة بداية من يوم الاثنين 18 أوت 2025 إلى غاية يوم الأحد 31 أوت الجاري.
ويشترط على المترشحين إعداد ملف الكتروني (PDF ) يحتوي على المسار الجامعي الأصلي ونسخة من شهادة وكشف وأعداد الباكالوريا ونسخة من شهادة التخرج وكشوف أعداد سنوات الدراسة الجامعية.
وشددت الإدارة على ضرورة اعتماد اللغة العربية في الترشحات مؤكدة أن الملفات الورقية أو غير المسجلة الكترونيا لن تقبل.
ولفتت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية الى انه يقع الإعلان عن نتائج المناظرة بالملفات للحصول على إجازة ثانية دورة 2025 على نفس المنصة concours-istes.rnu.tn ولا تقبل الملفات الورقية بمكتب ضبط الادارة العامة للدراسات التكنولوجية ويعتبر الملف ملغى وجوبا.
وأكدت انه يقع تسجيل الطلبة المقبولين في المناظرة بالملفات للحصول على إجازة ثانية بالسنة الأولى من الاجازة المعنية ويتمتعون بتسجيل أول ولا يمكنهم تقديم مطالب مناقلة أو نقلة ويسحب الطلبة المقبولين في المناظرة تعييناتهم من الموقع rnutn.isets--concours بصفة فردية وسيقع الاعلان لاحقا عن تاريخ سحب التعيين.
