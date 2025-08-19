Babnet   Latest update 19:33 Tunis

فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في اختصاص ثان للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة من أحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 19:06 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في اختصاص ثان للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة من أحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة جامعية تدوم مدة الدراسة بها ثلاث سنوات على الأقل.
وأضافت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية انه يشترط على الطالب للمشاركة في المناظرة، التسجيل وجوبا عن بعد على الموقع concours.isets.rnu.tn  وتعمير بطاقة الترشح بكل دقة بداية من يوم الاثنين 18 أوت 2025 إلى غاية يوم الأحد 31 أوت الجاري.
ويشترط على المترشحين إعداد ملف الكتروني (PDF ) يحتوي على المسار الجامعي الأصلي ونسخة من شهادة وكشف وأعداد الباكالوريا ونسخة من شهادة التخرج وكشوف أعداد سنوات الدراسة الجامعية.

وشددت الإدارة على ضرورة اعتماد اللغة العربية في الترشحات مؤكدة أن الملفات الورقية أو غير المسجلة الكترونيا لن تقبل.

ولفتت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية الى انه يقع الإعلان عن نتائج المناظرة بالملفات للحصول على إجازة ثانية دورة 2025 على نفس المنصة concours-istes.rnu.tn ولا تقبل الملفات الورقية بمكتب ضبط الادارة العامة للدراسات التكنولوجية ويعتبر الملف ملغى وجوبا.

وأكدت انه يقع تسجيل الطلبة المقبولين في المناظرة بالملفات للحصول على إجازة ثانية بالسنة الأولى من الاجازة المعنية ويتمتعون بتسجيل أول ولا يمكنهم تقديم مطالب مناقلة أو نقلة ويسحب الطلبة المقبولين في المناظرة تعييناتهم من الموقع rnutn.isets--concours بصفة فردية وسيقع الاعلان لاحقا عن تاريخ سحب التعيين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313572


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet36°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    