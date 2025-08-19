مدنين: حركية عبور مكثفة عبر الطريق الرومانية تزامنا مع توقف نشاط بطّاحات جزيرة جربة بسبب الاضراب

تشهد الطريق الرومانية بين جربة وجرجيس حركية عبور سيارات كثيفة لليوم الثالث منذ توقف حركة بطّاحات الجزيرة بسبب إضراب ينفّذه أعوان البطّاحات ينتهي منتصف هذه الليلة.



وحتّم توقف عمل البطاحات اعتماد الطريق الرومانية (الطريق الجهوية رقم 117) كمنفذ وحيد للدخول او الخروج من جزيرة جربة رغم تواصل اشغال مضاعفتها وهو ما يفرض على مستعملي هذه الطريق الانتباه والحذر خاصة وان هذه الفترة تعد ذروة الموسم الصيفي والسياحي.



وخلق توقف نشاط البطاحات عدة اشكالات على مستوى تنقل متساكني منطقة الجرف، التي لا يفصلها عن جزيرة جربة وتحديدا منطقة اجيم، الا المسافة التي يقطعها البطاح بحرا، إذ تمثل هذه المنطقة نقطة أساسية في حياتهم اليومية، فمنها يتزودون ويزودونها بالخضر بالاساس في سوقها الاسبوعي، الى جانب ممارسة عدة انشطة بها والانتفاع من خدمات قطاع الصحة بها.كما طرح هذا الشّلل الذي رافق الاضراب ضرورة التقدم نحو انجاز الجسر الرابط بين اجيم والجرف بعد ان قطع خطوات هامة على مستوى الدراسات وتحديد المسارات المثلى وهو ما يطالب به اهلي جزيرة جربة ويتمسكون بانجازه كضرورة ملحة.يذكر ان اضراب بطاحات جربة جاء على خلفية الوضع الكارثي الذي اصبح يعيشه اسطول البطاحات ما يجعلها لا تتوفر على ادنى شروط السلامة الى جانب مطلب تفعيل قرار نقل سلطة الاشراف من وزارة التجهيز الى وزارة النقل على امل ان تتحسن الخدمات وترتقي الى الافضل، وفق تصريح سابق لكاتب عام نقابة البطاحات، لزهر الجويلي، الذي اكد ان الاضراب لم يكن هدفا في حد ذاته بل لاجل الضغط من اجل تطوير خدمات هذا المرفق العمومي بما يوفر شروط الامن والسلامة والجودة.