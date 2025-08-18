ثنائي الاتحاد المنستيري حازم المستوري ولؤي الترايعي ينتقلان الى ماخاتشكالا الروسي والوحدة الاماراتي

اعلن الاتحاد المنستيري عبر صفحاته الرسمية عن مغادرة الثنائي حازم المستوري ولؤي الترايعي فريق اكابر كرة القدم.



وقالت الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الرباط ان المستوري انتقل الى نادي ماخاتشكالا الروسي بينما امضى الترايعي لفائدة نادي الوحدة الإماراتي.



وسيكون المستوري (28 عاما) الذي يشغل مركز قلب هجوم على موعد مع ثاني تجربة احترافية خارج تونس بعدما تقمص سابقا الوان نادي النجف العراقي خلال موسم 2023-2024.وفي المقابل، سيخوض لاعب الوسط الترايعي (20 عاما) اول تجربة احترافية في الخارج.