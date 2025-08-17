سوسة: بلدية سوسة تنظم تدخلات استثنائية لمعاضدة عمل فرق رفع الفضلات ولتنظيف رواسب مياه الأمطار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a225cc0c0aa7.56987056_plmikejghnoqf.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذت بلديّة سوسة، اليوم الأحد، بالمنطقة البلدية حي الرياض وبسوسة المدينة، تدخلات استثنائية لمعاضدة عمل فرق رفع الفضلات المنزلية، من خلال الكنس اليدوي، وتنظيف محيط الحاويات، وإزالة المصبات العشوائية والنقاط السوداء، ومسح وتنظيف الأراضي البيضاء.

وتنفّذ بلدية سوسة تدخلاتها على مدار الأسبوع لرفع المصبات العشوائية، وفواضل الحدائق، والفضلات المنزلية الملقاة عشوائيا في محيط الحاويات، وتناثر الفضلات بالطرقات جراء تدخل العاملين بصورة غير نظامية في مجال جمع وفرز النفايات والمعروفين بـ"البرباشة، وإلقاء الفواضل غير المنزلية بالحاويات، وتكديس فواضل البناء بالأراضي البيضاء او في محيط الحاويات، فضلا تدخلها الدوري بالأسواق والذي شمل اليوم تنظيف سوق باب الجديد والانهج المتفرعة عنه.

وفي هذا الإطار تدخّلت مصالح البلدية، أمس السبت، لرفع الفضلات المنزلية ورفع فواضل الحدائق الملقاة عشوائيا في محيط الحاويات بمنطقة حي الرياض، ولتنظيف مجاري مياه الأمطار قبل هطول الغيث النافع وبعده، بكافة المناطق التي تشهد اشكاليات في تصريف مياه الأمطار، على غرار تدخلها بالمدينة العتيقة لتنظيف أنهجها من رواسب هذه المياه.





هذا ودعت البلدية المواطنين، في بلاغ أوردته بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، الى معاضدة مجهوداتها، من خلال المحافظة على نظافة محيط الحاويات، والمساهمة الفعالة في التنظيف، منبهة إلى أنّ الالقاء العشوائي للفواضل يعد جنحة موجبة للتتبع الاداري والقضائي، وفق تعبيرها.