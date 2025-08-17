جربة: انطلاق اشغال ترميم جامع بن معزوز
في اطار اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للتراث و جمعية المهندسين المعماريين بجربة انطلقت اشغال ترميم جامع بن معزوز الذي يوجد في غابة مزراية بالمنطقة العازلة لممتلك جربة تراث عالمي
ويهدف هذا المشروع حسب ما أورده المعهد الوطني للتراث على صفحته الرسمية "فايسبوك"،الى ترميم واجهة المعلم الرئيسية التي تعرضت الى التخريب مؤخرا من طرف مجهولين
و افاد المعهد في سياق متصل، ان عملية الترميم تتم وفق المعايير العلمية الدولية باشراف مباشر من المعهد الوطني للتراث
