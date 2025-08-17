Babnet   Latest update 10:14 Tunis

بطولة أمم إفريقيا للمحليين – مدغشقر تحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a193cc72dc18.91374313_jonfqihgmeplk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025
      
تأهل منتخب مدغشقر إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025)، عقب فوزه المستحق على بوركينا فاسو بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على أرضية ملعب أمعان بزنجبار، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل هدفي المنتخب الملغاشي كل من:



* فينوحاسينا جيل رازافيمارو (دق 7)
* نومينا لالاينا رافانوميزانتسو من ضربة جزاء (دق 58)

فيما وقّع هدف بوركينا فاسو الوحيد اللاعب سليمان سانغاري في الدقيقة (25).

تعادل سلبي بين إفريقيا الوسطى وتنزانيا

وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة، حسم التعادل السلبي مواجهة جمهورية إفريقيا الوسطى أمام تنزانيا على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الختامية

* تنزانيا: المركز الأول بـ10 نقاط
* مدغشقر: المركز الثاني بـ7 نقاط (أفضلية فارق الأهداف)
* موريتانيا: المركز الثالث بـ7 نقاط
* بوركينا فاسو: المركز الرابع بـ3 نقاط
* إفريقيا الوسطى: المركز الخامس والأخير بنقطة وحيدة


