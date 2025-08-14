تونس تدين بشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصّهيوني المحتلّ حول ما أسماه "رؤية اسرائيل الكبرى"
ادانت تونس، اليوم الخميس، "وبشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصهيوني المحتل، بنيامين نتنياهو ، حول ما أسماه "رؤية إسرائيل الكبرى" وما تشكله هذه التصريحات من تمادِ في سياساته الاستفزازية للدول العربية واستباحة سيادتها، وبما في ذلك من إمعان في الخرق السافر والفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وسط عجز دولي عن وضع حدّ لهذه العربدة الصهيونية وتصرف الكيان كقوة عدوانية فوق القانون وفوق المحاسبة".
واعتبرت تونس في بيان أصدرته، مساء الخميس، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، ان هذه التصريحات "لا تعكس سوى العقلية الاستعمارية الاستيطانية العنصرية لكيان مارق ومتورّط في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الصامد".
واضافت تونس في ذات البيان ان تلك التصريحات " هي محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرار وأمن المنطقة".
واعربت تونس في ذات البيان التعبير عن "تضامنها التام مع الدول العربية المستهدفة"، داعية "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والسريع للتصدي لهذه السياسات العدوانية على الأمن القومي العربي باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين".
وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين ناتياهو، أعلن قبل يومين، في مقابلة تلفزية ارتباطه الشديد بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين.
