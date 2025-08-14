Babnet   Latest update 21:58 Tunis

تونس تدين بشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصّهيوني المحتلّ حول ما أسماه "رؤية اسرائيل الكبرى"

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min522.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 20:18 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ادانت تونس، اليوم الخميس، "وبشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصهيوني المحتل، بنيامين نتنياهو ، حول ما أسماه "رؤية إسرائيل الكبرى" وما تشكله هذه التصريحات من تمادِ في سياساته الاستفزازية للدول العربية واستباحة سيادتها، وبما في ذلك من إمعان في الخرق السافر والفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وسط عجز دولي عن وضع حدّ لهذه العربدة الصهيونية وتصرف الكيان كقوة عدوانية فوق القانون وفوق المحاسبة".
واعتبرت تونس في بيان أصدرته، مساء الخميس، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، ان هذه التصريحات "لا تعكس سوى العقلية الاستعمارية الاستيطانية العنصرية لكيان مارق ومتورّط في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الصامد".
 واضافت تونس في ذات البيان ان تلك التصريحات " هي محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرار وأمن المنطقة".

واعربت تونس في ذات البيان التعبير عن "تضامنها التام مع الدول العربية المستهدفة"، داعية "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والسريع للتصدي لهذه السياسات العدوانية على الأمن القومي العربي باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين".

وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين ناتياهو، أعلن قبل يومين، في مقابلة تلفزية ارتباطه الشديد بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين.
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313355


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 89
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
34°-24
34°-25
36°-24
35°-25
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    