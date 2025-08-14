نابل: إعلان طلب عروض لإنجاز أشغال البئر العميقة العذار سيدي بحر بمعتمدية قرمبالية (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b3695f0323531.45050725_eonqfkhpjimlg.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، جلال الرابحي، اليوم الخميس، بأنه تم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال البئر العميقة العذار سيدي بحر من عمادة جبل الطريف من معتمدية قرمبالية باعتمادات تقدر بـ500 ألف دينار.

وأضاف الرابحي، في تصريح لصحفية "وات"، أنه من المنتظر استكمال أشغال البئر والشروع في استغلالها في موفى جانفي القادم، بما سيتيح توفير الماء لحوالي 480 عائلة بتجمعي العذار وسيدي بحر، وتدارك التذبذب في توزيع مياه الشرب بمختلف التجمعات وضمان توزيع عادل لمستحقيه.



