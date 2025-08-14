نابل: إعلان طلب عروض لإنجاز أشغال البئر العميقة العذار سيدي بحر بمعتمدية قرمبالية (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)
أفاد رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، جلال الرابحي، اليوم الخميس، بأنه تم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال البئر العميقة العذار سيدي بحر من عمادة جبل الطريف من معتمدية قرمبالية باعتمادات تقدر بـ500 ألف دينار.
وأضاف الرابحي، في تصريح لصحفية "وات"، أنه من المنتظر استكمال أشغال البئر والشروع في استغلالها في موفى جانفي القادم، بما سيتيح توفير الماء لحوالي 480 عائلة بتجمعي العذار وسيدي بحر، وتدارك التذبذب في توزيع مياه الشرب بمختلف التجمعات وضمان توزيع عادل لمستحقيه.
وأضاف الرابحي، في تصريح لصحفية "وات"، أنه من المنتظر استكمال أشغال البئر والشروع في استغلالها في موفى جانفي القادم، بما سيتيح توفير الماء لحوالي 480 عائلة بتجمعي العذار وسيدي بحر، وتدارك التذبذب في توزيع مياه الشرب بمختلف التجمعات وضمان توزيع عادل لمستحقيه.
وتابع انه في إطار تنفيذ توصيات الزيارة الميدانية لعمادتي جبل الطريف وعين طبرنق يوم 30 جويلية الفارط تم الاذن بانطلاق إجراءات حفر بئر ثانية بالمنطقة لربطها بالشبكة قصد تزويد منطقتي سيدي بحر والعذار بالماء الصالح للشرب باعتبارهما تقعان في أطراف الشبكة وباعتبار تواصل تذبذب عملية التزويد رغم التحسينات التي قامت بها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على الشبكة لمزيد التحكم فيها.
وبيّن أن المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل قامت بالتنسيق مع متساكني الجهة بتحديد موقع الحفرية، وإيفاء أحد مكاتب الدراسات لإعداد الدراسة الجيوفيزيائية للنقطة المتفق عليها، معربا عن أمله في استكمال كل مراحل إنجاز هذه البئر حسب الجدول الزمني التي تم ضبطه.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي لولاية نابل بلغت في موفى سنة 2023 حوالي 98 بالمائة، منها ما يفوق 60 بالمائة عن طريق شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وما يفوق 34 بالمائة عن طريق شبكات الهندسة الريفية التي تؤمن أكثر من 32 ألف عائلة عن طريق مجامع التنمية البالغ عددها 48 مجمعا عبر أكثر من 26 ألف توصيلة فردية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313344