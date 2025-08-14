القيروان : المهرجان المغاربي للكسكسي في دورته الثامنة يحل ضيفا على عاصمة الأغالبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689db0643d5d41.11435339_miqnejhlofpgk.jpg width=100 align=left border=0>

حل المهرجان المغاربي للكسكسي في دورته الثامنة يوم الأربعاء ضيفا على عاصمة الأغالبة وذلك لأول مرة منذ تأسيسه، ضمن فعاليات تمتد من 11 إلى 17 أوت 2025 تشمل تونس العاصمة ومدينتي جرجيس والقيروان ببادرة من جمعية "نكهة بلادي" وبالتعاون مع "أكاديمية الكسكسي".

وأفادت مؤسسة المهرجان المغاربي للكسكسي ومديرة "أكاديمية الكسكسي" لطيفة خيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه تم اختيار تاريخ 13 أوت المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمراة التونسية لتنظيم جزء من عرض "البوزيدية" وذلك نظرا لرمزية أروى القيروانية في تونس وفي تذكير متجدد بدور المرأة في تثمين هذا الموروث الغذائي والحفاظ عليه.

وأضافت ان هذا الطبق المغاربي سجل ضمن قائمة التراث اللامادي لليونسكو منذ سنة 2020 مشيرة الى ان الجمعية تهدف من خلال التنظيم السنوي للمهرجان الى جعله وجهة مثالية لتسليط الضوء على ثقافة الكسكسي وأهمية هذا الطبق في الموروث الغذائي وتعزيز الهوية الثقافية والترويج للسياحة في تونس.

