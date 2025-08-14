Babnet   Latest update 09:14 Tunis

بطولة أمم إفريقيا للمحليين: فوز موريتانيا ومدغشقر على بوركينا فاسو وافريقيا الوسطى

حقق المنتخب الموريتاني فوزًا مهمًا على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 المؤجلة إلى 2025. وجاء الهدف الوحيد من توقيع ألسان ديوب عبر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مانحًا منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة عززت من فرصه في التأهل.

وفي اللقاء الآخر لحساب المجموعة نفسها، فاز منتخب مدغشقر على إفريقيا الوسطى بهدفين لصفر، سجلهما توكي راكوتوندرايبي في الدقيقة 84 ولالاينا كليفر رافانوميزانتوسا في الدقيقة 90+4.



ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الرابعة

1. تنزانيا – 9 نقاط (ضمنت التأهل لربع النهائي)
2. موريتانيا – 7 نقاط
3. مدغشقر – 4 نقاط
4. بوركينا فاسو – 3 نقاط
5. إفريقيا الوسطى – بلا رصيد

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.


