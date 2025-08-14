بطولة أمم إفريقيا للمحليين: فوز موريتانيا ومدغشقر على بوركينا فاسو وافريقيا الوسطى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689d8930b9ff31.98853392_jhoigefplnkmq.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب الموريتاني فوزًا مهمًا على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 المؤجلة إلى 2025. وجاء الهدف الوحيد من توقيع ألسان ديوب عبر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مانحًا منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة عززت من فرصه في التأهل.



وفي اللقاء الآخر لحساب المجموعة نفسها، فاز منتخب مدغشقر على إفريقيا الوسطى بهدفين لصفر، سجلهما توكي راكوتوندرايبي في الدقيقة 84 ولالاينا كليفر رافانوميزانتوسا في الدقيقة 90+4.

