"أصول" لياسين بولعراس على ركح الحمامات: عرض موسيقي يعزز حوار الثقافات ويدعو إلى الانفتاح وقبول الآخر

لم تقف شهادة ياسين بولعراس العلمية في اختصاص الفلسفة حائلا دون ممارسة شغفه الكبير بالموسيقى، إذ قادته رغبته الجامحة لعالم الفن والنوتات، إلى المعهد العالي للموسيقى بباريس حيث نال شهادة التخرّج في اختصاص الجاز والموسيقات المرتجلة.

ومن هناك انطلق في رحلة عالمية جعلته واحدا من أبرز عازفي الساكسفون في المشهد الموسيقي المعاصر.





وكان لجمهور الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي موعد في سهرة البارحة مع هذا الفنان المتميز، حيث دوّت أنغام الساكسفون في أرجاء مسرح الهواء الطلق ما إن اعتلى ياسين بولعراس الركح رفقة المغنية نسرين جابر ومغني الراب مهدي "دابليو أم دي"، حاملين الجمهور في رحلة موسيقية عابرة للقارات تحت عنوان "أصول"، تنطلق من قرطاج وتعبر غرب إفريقيا لتحطّ في نيو أورلينز وتعود محمّلة بروح الجاز ونبض الهوية التونسية والافريقية.ويشير عنوان العرض "أصول"إلى الجذور والتقاليد والهوية، وهو عبارة عن رحلة موسيقية تنطلق من ضفاف قرطاج نحو ميناء "نيو أورلينز" الأمريكي مرورا بغرب إفريقيا، حيث ولدت إيقاعات الجاز الأفروأمريكية.وسعى بولعراس في هذا العرض إلى إعادة تصور مدوّنة الأسطورة "ديزي جيليسبي" عبر وصلات فنية تستكشف القواسم المشتركة بين الموسيقى التونسية والموسيقى الأفروأمريكية.ورافقه في هذا العمل الإبداعي عازف البيانو عمر الواعر وهادي فاهم على الغيتار/الوتر ويوسف سلطانة على الباتري ونصر الدين شبلي على الإيقاع. وقد جاء العرض بمثابة الدعوة إلى عبور الجانب الآخر من المرآة نحو سردية موسيقية متخيلة تلتقي فيها ألحان الجاز وروح الفانك مع إيقاعات المزود والفزاني و السطمبالي."أصول" عرض فني موسيقي حمل في أبعاده احتفالا بقيم الحياة والحب ودعوة إلى تحقيق العدالة وتوحيد الشعوب ونبذ الحروب التي تهدد السلم في العالم.وعزفت المجموعة ألحانا تدافع عن الموروث الثقافي الإفريقي وترسم فسيفساء من الإيقاعات التي تدعو للتسامح وقبول الآخر، في مزيج متناغم من الجاز والسول والموسيقى الإفريقية التقليدية.ولم يكن هذا التلاقح الثقافي غريبا عن ياسين بولعراس، فهو تونسي الجذور وعاش في باريس قبل أن يستقر في نيويورك، ويجيد المزج بين الأفرو بيت والجاز لتجاوز الحدود الجغرافية. وقد انطلقت مسيرته العالمية منذ فوزه سنة 2006 بجائزة أفضل عازف في مسابقة "روح الجاز"، ما فتح أمامه أبواب التعاون مع عمالقة مثل تشيلا جوردن وتابو كومبو وريتشارد بونا.وقاده اهتمامه بالجذور والإيقاعات الإفريقية إلى تأسيس مجموعة "أجويو" وإصدار ألبوم يحمل نفس الاسم. وأصدرت المجموعة سنة 2020 ألبومها الثاني (War Chant أو "ترانيم الحرب" الذي توج في نفس السنة بجائزة موسيقى العالم في حفل توزيع جوائز معهد العالم العربي. وكان بولعراس التحق سنة 2019 بالأسطورة "جوي بوب واركينغ" في إقامة فنية أنتجت "إفريقية" (IFRIQIYA) وفي سنة 2020 أسس شركة الإنتاج الخاصة به، ليواصل إنتاج مشاريع فنية متميزة تعزز مكانته في عالم الموسيقى.ويسدل الستار على الدورة 59 من مهرجان الحمامات الدولي اليوم الاربعاء 13 أوت 2025 الموافق لعيد المرأة بصوت الفنانة التونسية نبيهة كراولي التي تعدّ من أبرز الأصوات النسائية التي سعت للتعريف بالأغنية التونسية محافظة على أصالتها وهويتها الثقافية.