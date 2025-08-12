شروع المركز الطبّي عن بعد بوزارة الصحّة في تقديم خدماته لفائدة المرضى بالمناطقة الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b8db7833079.14156235_ljkomgniqhefp.jpg width=100 align=left border=0>

نجحت وزارة الصحة في تفعيل خدمات المركز الطبّي عن بعد كتجربة أولى، أمس الاثنين، من خلال بثّ صور مفراس لثلاث حالات من المستشفى الجهوي بطبرقة، فضلا عن إجراء أكثر من 10 فحوصات طبيّة عن بعد لمرضى المستشفى المحلّي بالشبيكة ( القيروان ) .

وبحسب بلاغ، صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة، سيمكّن المركز الطبّي عن بعد المواطنين في المناطق الدّاخليّة من تجنّب التنقّل لمسافات طويلة ومن تقليص مدّة الإنتظار وتسريع التّشخيص وذلك عبر ربط المؤسّسات الصحيّة بتقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الإصطناعي الّتي من شأنها أن تقرّب الخدمات الصحيّة من المواطنين أينما كانوا وتوظّف الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا لتحسين المنظومة الصحيّة.