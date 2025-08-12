Babnet   Latest update 22:12 Tunis

شروع المركز الطبّي عن بعد بوزارة الصحّة في تقديم خدماته لفائدة المرضى بالمناطقة الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b8db7833079.14156235_ljkomgniqhefp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 19:51
      
نجحت وزارة الصحة   في تفعيل خدمات المركز الطبّي عن بعد كتجربة أولى، أمس الاثنين، من خلال بثّ صور مفراس لثلاث حالات من المستشفى الجهوي بطبرقة، فضلا عن إجراء أكثر من 10 فحوصات طبيّة عن بعد لمرضى المستشفى المحلّي بالشبيكة ( القيروان ) .
وبحسب بلاغ، صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة، سيمكّن المركز الطبّي عن بعد المواطنين في المناطق الدّاخليّة من تجنّب التنقّل لمسافات طويلة ومن تقليص مدّة الإنتظار وتسريع التّشخيص وذلك عبر ربط المؤسّسات الصحيّة بتقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الإصطناعي الّتي من شأنها أن تقرّب الخدمات الصحيّة من المواطنين أينما كانوا وتوظّف الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا لتحسين المنظومة الصحيّة.


