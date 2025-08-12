تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بكازاخستان من 14 الى 16 اوت ب8عناصر
يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو في الدورة الدولية المفتوحة التي تحتضنها العاصمة الكازاخستانية أستانا من 14 إلى 16 أوت 2025، بـ 8 رياضيين، وفق ما أفاد به المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو، رضا الهويملي.
ويضم الوفد التونسي، تحت إشراف المدرب الوطني الهاشمي الجندوبي، الأسماء التالية:
* فراس القطوسي (-80 كلغ)
* محمد خليل الجندوبي (-63 كلغ)
* معتز العيفاوي (-87 كلغ)
* فارس بوجمعي (-68 كلغ)
* وفاء المسغوني (-62 كلغ)
* شيماء التومي (-57 كلغ)
* عهود بن عون (-53 كلغ)
* عيشاء الزغبي (-49 كلغ)
وسيخوض المنتخب، عقب هذه الدورة، تربصاً تدريبياً في كازاخستان من 16 إلى 22 أوت، قبل العودة إلى تونس ثم السفر مجدداً إلى مدينة موجو بكوريا الجنوبية للمشاركة في دورة الجائزة الكبرى من 24 إلى 31 أوت 2025، بمشاركة الرباعي: فراس القطوسي، محمد خليل الجندوبي، معتز العيفاوي، وشيماء التومي.
كما يواصل المنتخب تحضيراته لبطولة العالم المقررة بمدينة ووكسي الصينية من 24 إلى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة كل من: محمد خليل الجندوبي، فراس القطوسي، شيماء التومي، وفاء المسغوني، إكرام الظاهري، معتز العيفاوي، وعهود بن عون، مع إمكانية إضافة أسماء أخرى سيتم انتقاؤها لاحقاً.
