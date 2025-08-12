تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بكازاخستان من 14 الى 16 اوت ب8عناصر

يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو في الدورة الدولية المفتوحة التي تحتضنها العاصمة الكازاخستانية أستانا من 14 إلى 16 أوت 2025، بـ 8 رياضيين، وفق ما أفاد به المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو، رضا الهويملي.



ويضم الوفد التونسي، تحت إشراف المدرب الوطني الهاشمي الجندوبي، الأسماء التالية:



(-80 كلغ)(-63 كلغ)(-87 كلغ)(-68 كلغ)(-62 كلغ)(-57 كلغ)(-53 كلغ)(-49 كلغ)وسيخوض المنتخب، عقب هذه الدورة،في كازاخستان من، قبل العودة إلى تونس ثم السفر مجدداً إلى مدينةللمشاركة فيمن، بمشاركة الرباعي: فراس القطوسي، محمد خليل الجندوبي، معتز العيفاوي، وشيماء التومي.كما يواصل المنتخب تحضيراته لبطولة العالم المقررة بمدينةمن، بمشاركة كل من: محمد خليل الجندوبي، فراس القطوسي، شيماء التومي، وفاء المسغوني، إكرام الظاهري، معتز العيفاوي، وعهود بن عون، مع إمكانيةسيتم انتقاؤها لاحقاً.