Babnet   Latest update 19:15 Tunis

تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بكازاخستان من 14 الى 16 اوت ب8عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b61430f6a37.82422013_lemfqoghnkpji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 16:41 قراءة: 0 د, 53 ث
      
يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو في الدورة الدولية المفتوحة التي تحتضنها العاصمة الكازاخستانية أستانا من 14 إلى 16 أوت 2025، بـ 8 رياضيين، وفق ما أفاد به المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو، رضا الهويملي.

ويضم الوفد التونسي، تحت إشراف المدرب الوطني الهاشمي الجندوبي، الأسماء التالية:



* فراس القطوسي (-80 كلغ)
* محمد خليل الجندوبي (-63 كلغ)
* معتز العيفاوي (-87 كلغ)
* فارس بوجمعي (-68 كلغ)
* وفاء المسغوني (-62 كلغ)
* شيماء التومي (-57 كلغ)
* عهود بن عون (-53 كلغ)
* عيشاء الزغبي (-49 كلغ)

وسيخوض المنتخب، عقب هذه الدورة، تربصاً تدريبياً في كازاخستان من 16 إلى 22 أوت، قبل العودة إلى تونس ثم السفر مجدداً إلى مدينة موجو بكوريا الجنوبية للمشاركة في دورة الجائزة الكبرى من 24 إلى 31 أوت 2025، بمشاركة الرباعي: فراس القطوسي، محمد خليل الجندوبي، معتز العيفاوي، وشيماء التومي.

كما يواصل المنتخب تحضيراته لبطولة العالم المقررة بمدينة ووكسي الصينية من 24 إلى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة كل من: محمد خليل الجندوبي، فراس القطوسي، شيماء التومي، وفاء المسغوني، إكرام الظاهري، معتز العيفاوي، وعهود بن عون، مع إمكانية إضافة أسماء أخرى سيتم انتقاؤها لاحقاً.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313247


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    