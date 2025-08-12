Babnet   Latest update 19:15 Tunis

الاولمبي الباجي يستضيف رسميا مستقبل قابس بملعب بوجمعة الكميتي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64eb7c9ac8ded1.62805117_kqhfmoengjlip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 16:37
      
يفتتح ملعب بوجمعة الكميتي بباجة رسميا أبوابه لاحتضان مباراة الاولمبي الباجي ومستقبل قابس يوم الجمعة 15 اوت الجاري انطلاقا من الساعة 16.30 لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، حسب ما أفاد به خميس المازني رئيس الهيئة التسييرية للاولمبي الباجي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح المازني ان القرار اتّخذ أثناء جلسة تنسيقية التأمت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية باجة ضمت جميع الاطراف المتداخلة في الموضوع.

واضطر فريق اللقالق ازاء غلق ملعب بوجمعة الكميتي منذ اكتوبر 2023 لاستقبال منافسيه في عدد من الملاعب الاخرى على غرار مجاز الباب وبوسالم وتستور والكاف وصالح المرداسي بجندوبة وعزيز جاب الله بمنزل بورقيبة وعبد العزيز الشتيوي بالمرسى وحمادي العقربي برادس.


جدير بالذكر ان عملية تعشيب أرضية ميدان ملعب بوجمعة الكميتي بباجة بالعشب الطبيعي في اطار اشغال إعادة التهيئة الشاملة التي خضعت لها هذه المنشأة الرياضية انطلقت منذ شهر ماي الفارط.
يشار الى ان أبناء المدرب وجدي بوعزي انهزموا خلال الجولة الافتتاحية بملعب 7 مارس ضد اتحاد بن قردان بهدفين دون رد.


