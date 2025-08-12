الاولمبي الباجي يستضيف رسميا مستقبل قابس بملعب بوجمعة الكميتي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64eb7c9ac8ded1.62805117_kqhfmoengjlip.jpg width=100 align=left border=0>

يفتتح ملعب بوجمعة الكميتي بباجة رسميا أبوابه لاحتضان مباراة الاولمبي الباجي ومستقبل قابس يوم الجمعة 15 اوت الجاري انطلاقا من الساعة 16.30 لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، حسب ما أفاد به خميس المازني رئيس الهيئة التسييرية للاولمبي الباجي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.



وأوضح المازني ان القرار اتّخذ أثناء جلسة تنسيقية التأمت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية باجة ضمت جميع الاطراف المتداخلة في الموضوع.

