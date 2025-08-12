البريد التونسي يعلن انطلاق عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2025/2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية القيام بعملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2025/2026 باستعمال المحافظ الرقمية "Wallets e-Dinar"، التي يمكن الحصول عليها مجانًا من مكاتب البريد.



وأشار البريد التونسي إلى أن هذه المحافظ الرقمية مؤمّنة وسهلة الاستعمال، وصالحة لمدة 10 سنوات، ويمكن شحنها بمبلغ يصل إلى 3000 دينار، مع الإعفاء من أي معاليم عند القيام بعملية التسجيل المدرسي.

