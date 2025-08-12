Babnet   Latest update 13:57 Tunis

البريد التونسي يعلن انطلاق عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2025/2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 08:27
      
أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية القيام بعملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2025/2026 باستعمال المحافظ الرقمية "Wallets e-Dinar"، التي يمكن الحصول عليها مجانًا من مكاتب البريد.

وأشار البريد التونسي إلى أن هذه المحافظ الرقمية مؤمّنة وسهلة الاستعمال، وصالحة لمدة 10 سنوات، ويمكن شحنها بمبلغ يصل إلى 3000 دينار، مع الإعفاء من أي معاليم عند القيام بعملية التسجيل المدرسي.



كما يمكن للأولياء والتلاميذ إتمام التسجيل باستعمال:

* التطبيقة الرقمية "D17" بعد ربطها بالمحفـظة الرقمية "Wallet e-Dinar" أو بمختلف بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي.
* موقع وزارة التربية www.inscription.education.tn باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني البريدية.


babnet

Babnet

Latest update 13:57 Tunis

