الطاهري: جميع السيناريوهات واردة أمام الهيئة الإدارية والإضراب أحد الخيارات المطروحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899ebee9dca87.97595305_gepkjinmfoqhl.jpg width=100 align=left border=0>

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الاثنين بتونس، "إن الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة المنعقدة اليوم ستناقش جميع السيناريوهات الممكنة للرد على التطورات الأخيرة"، مؤكدا "أن الإضراب من بين الخيارات المطروحة، لكن القرار النهائي يبقى سيادياً بيد الهيئة، وسيُعلن فور انتهاء أشغالها".



وأوضح الطاهري، في تصريح لـ"وات" قبيل انطلاق الاجتماع، أن الاتحاد لن يتخذ قراراته بانفعال، بل بروح المسؤولية، مشددا على أن البلاد ليست في حاجة إلى التصادم، وذكّر بدوره في الحوار الوطني لإنقاذ تونس من التصادم خلال الأزمة السياسية لسنة 2012.

