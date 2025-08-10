الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران يطيحان بالنادي الصفاقسي والنجم الساحلي
صنع الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران المفاجاة بتغلبهما على التوالي على كل من النادي الصفاقسي 2-1 والنجم الساحلي 3-1 اليوم الاحد في الدفعة الثانية والاخيرة من مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الالى لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 التي حقق خلالها ايضا اتحاد بن قردان فوزا هاما على الاولمبي الباجي 2-صفر مقابل تعادل الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي 1-1.
في ملعب الشاذلي زويتن، كذبت شبيبة العمران كل التوقعات وتمكنت من الاطاحة بالنجم الساحلي لتغنم العلامة الكاملة بما سيمنح ابناء المدرب محمد العرعوري مزيدا من الثقة في باقي مشوارهم في حين ستضع الخسارة المدرب لسعد الدريدي وفريقه تحت الضغط. وجاءت ثلاثية شبيبة العمران عن طريق محمد امين بن عمر (36) وشهاب الزغلامي (39) وايهاب بالرجب (67 من ركلة جزاء) بينما سجل للنجم الساحلي المنتدب السنغالي الجديد موسى سنغور (50 من ركلة جزاء).
وفي ملعب الطيب المهيري، واصل الترجي الجرجيسي بقيادة مدربه العائد انيس بوجلبان على نفس نهج التالق الذي صنعه لنفسه خلال الموسم الماضي بانتصار ثمين على النادي الصفاقسي بفضل ثنائية مؤمن الرحماني الذي لم يمهل فريق عاصمة الجنوب اكثر من دقيقة واحدة لهز شباكه مستغلا خطا فادحا من الحارس محمد الهادي قعلول. واذ توفق ابناء المدرب محمد الكوكي في ادراك التعادل بواسطة الاوغندي ترافيس موتيابا في اواخر الشوط الاول (45)، فان الكلمة الاخيرة عادت الى ابناء عاصمة الزياتين بعدما خطف مؤمن الرحماني الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وخرج اتحاد بن قردان بفوز مهم امام ضيفه الاولمبي الباجي بثنائية نظيفة بامضاء ادريس المحيرصي (25) واياد الحاج خليفة (29) في حين اقتسم الاتحاد المنستيري وضيفه الملعب التونسي نقاط المباراة التي جمعتهما بملعب مصطفى بن جنات بعد تعادلهما 1-1. وبادر ابناء باردو بقص شريط الاهداف عن طريق ادم عروس (30) قبل ان يدرك فريق عاصمة الرباط التعادل عبر معز الحاج علي (67).
نتائج الأحد 10 أوت 2025* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران 3 – 1 النجم الساحلي
الأهداف: محمد أمين بن عمر (36)، شهاب الزغلامي (38)، إيهاب بالرجب (67 ض ج) / موسى سنغور (50 ض ج)
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 – 2 الترجي الجرجيسي
الأهداف: ترافيس موتيابا (45) / مؤمن الرحماني (1 و68)
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 1 – 1 الملعب التونسي
الأهداف: معز الحاج علي (67) / آدم عروس (30)
* ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 2 – 0 الأولمبي الباجي
الأهداف: إدريس المحيرصي (25)، إياد خليفة (29)
نتائج السبت 9 أوت 2025* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي 1 – 0 مستقبل المرسى
الهدف: محمد الصادق محمود (73)
* ملعب قابس المعشب
مستقبل قابس 0 – 0 الترجي الرياضي
* ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 1 – 0 مستقبل سليمان
الهدف: عبدولاي كانو (90)
* ملعب المتلوي البلدي
نجم المتلوي 0 – 0 النادي البنزرتي
الترتيب بعد الجولة الافتتاحية| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ------- | ----------------- | - | - | - | - | - | -- | ---- |
| 1 | شبيبة العمران | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | اتحاد بن قردان | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | الترجي الجرجيسي | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | النادي الإفريقي | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | شبيبة القيروان | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | الاتحاد المنستيري | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | الملعب التونسي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | الترجي الرياضي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | النادي البنزرتي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | نجم المتلوي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | مستقبل قابس | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | النادي الصفاقسي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | مستقبل المرسى | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | مستقبل سليمان | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | النجم الساحلي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | الأولمبي الباجي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
