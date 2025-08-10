الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران يطيحان بالنادي الصفاقسي والنجم الساحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898ec03c9c967.26252381_hjpeokqigmnlf.jpg width=100 align=left border=0>

صنع الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران المفاجاة بتغلبهما على التوالي على كل من النادي الصفاقسي 2-1 والنجم الساحلي 3-1 اليوم الاحد في الدفعة الثانية والاخيرة من مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الالى لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 التي حقق خلالها ايضا اتحاد بن قردان فوزا هاما على الاولمبي الباجي 2-صفر مقابل تعادل الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي 1-1.

في ملعب الشاذلي زويتن، كذبت شبيبة العمران كل التوقعات وتمكنت من الاطاحة بالنجم الساحلي لتغنم العلامة الكاملة بما سيمنح ابناء المدرب محمد العرعوري مزيدا من الثقة في باقي مشوارهم في حين ستضع الخسارة المدرب لسعد الدريدي وفريقه تحت الضغط. وجاءت ثلاثية شبيبة العمران عن طريق محمد امين بن عمر (36) وشهاب الزغلامي (39) وايهاب بالرجب (67 من ركلة جزاء) بينما سجل للنجم الساحلي المنتدب السنغالي الجديد موسى سنغور (50 من ركلة جزاء).

وفي ملعب الطيب المهيري، واصل الترجي الجرجيسي بقيادة مدربه العائد انيس بوجلبان على نفس نهج التالق الذي صنعه لنفسه خلال الموسم الماضي بانتصار ثمين على النادي الصفاقسي بفضل ثنائية مؤمن الرحماني الذي لم يمهل فريق عاصمة الجنوب اكثر من دقيقة واحدة لهز شباكه مستغلا خطا فادحا من الحارس محمد الهادي قعلول. واذ توفق ابناء المدرب محمد الكوكي في ادراك التعادل بواسطة الاوغندي ترافيس موتيابا في اواخر الشوط الاول (45)، فان الكلمة الاخيرة عادت الى ابناء عاصمة الزياتين بعدما خطف مؤمن الرحماني الهدف الثاني في الدقيقة 68.

