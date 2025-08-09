المنستير: اختتام برنامج الشباب على الشواطئ لصائفة 2025

اختتمت مساء أمس بشاطئ النخيل بسقانص بالمنستير فعاليات برنامج الباب على الشواطئ الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير في الفترة 4-8 أوت الجاري.

ووقع تتويج ثلة من الشباب والشابات الذين تميزوا خلال المنافسات التي انتظمت ضمن هذا البرنامج بميداليات ذهبية للاعبي المنتخب الوطني لكرة السرعة، والكرة الطائرة الشاطئية.





ويهدف هذا البرنامج الى تنشيط شواطئ مدينة المنستير من خلال مجموعة من الأنشطة الرياضية الشاطئية والعروض الخاصة بمؤسسات الشباب والقاعات الرياضية الخاصة في التايكواندو أو الأنشطة الموسيقية والمسرح والتعبير الجسماني وسهرة فنية حسب منسق برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ عماد غرسلي مشيرا إلى أنّه تم خلال هذه الدورة تطوير التقنيات وطرق العمل لاستقطاب الشباب والمصطافين من خلال برمجة ألعاب مستحدثة موجهة للعائلات وأصبحت هذه التظاهرة منتظرة من قبل المصطافين.وأفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير محمّد الهادي السقا أنّ عدد المستفيدين من هذا البرنامج تراوح يوميا بين ألف و500 شخص وألفي شخص من الشباب والمصطافين من عدّة ولايات من مختلف الأعمار.وتضمنت فقرات هذه التظاهرة إلى جانب الرياضات الشاطئية ورشات تحسيسية أثثها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري للتوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وورشات في الرسم وحملات يومية في العمل التطوعي وسهرات فنية تجمع بين الترفيه والإفادة وغرس قيم المواطنة وتمكين الشباب من فرصة التعريف بهوايتهم ومواهبهم وتمرير عبر الشاشات الكبرى صور حول المدينة المنستير للترويج للسياحة.وبيّن السقا أنّ كرة السرعة من الرياضات المستحدثة وبالتالي وقع دعوة عناصر من المنتخب الوطني للتعريف بها وكي تكون للشباب فرصة للاحتكاك بهذه العناصر خاصة أنّها لعبة ليس فيها عنف.وقال المندوب الجهوي إنّ المحطة الشبابية المقبلة تنطلق يوم 11 أوت الجاري مع الدورة الأولى لمهرجان الشباب الخاص بولاية المنستير والتي تتواصل إلى غاية 16 أوت الجاري والذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع والعديد من مكوّنات المجتمع المدني وسيقع خلالها النفاذ إلى الأوساط الشبابية في عدّة مناطق ريفية وأحياء ذات كثافة سكنية لمجابهة التطرف العنيف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر مع التركيز على إتاحة الفرصة للشباب للتعريف بمواهبهم.وذكر السقا أنّه وقع تنظيم في الفترة من 7 جويلية 1 أوت الجاري بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير برنامج "المدن الشاطئية سباحة وتنشيط" الذي استفاد منه أكثر من ألفي شاب وشابة أمنت الدولة مجانا نقلهم وإعاشتهم وتمكينهم من ورشات تكوينية وتحسيسية وأنشطة رياضية.