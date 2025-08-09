سليانة: السيطرة على حريق جبل الفراشيش بمنطقة مصراتة بين معتمديتي العروسة وقعفور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66fa95e9a1b743.40352618_qhoifjekpnmgl.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت وحدات الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليانة، أمس السبت، من السيطرة على الحريق الذي نشب بجبل الفراشيش بمنطقة مصراتة الواقعة بين معتمديتي العروسة وقعفور، وتتواصل حاليا عمليات التبريد والمراقبة، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، جمال الفرشيشي.



وبيّن الفرشيشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن الحريق أتى على حوالي 40 هكتار من النسيج الغابي (صنوبر حلبي وهشيم) ولم يسفر عن اي خسائر بشرية، حيث حرص أعوان الغابات والحماية المدنية عل حماية المساكن الواقعة بالقرب من الحريق وأكوام التبن ومساحات هامة من أشجار الزياتين، وفق تأكيده.

