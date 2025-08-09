Babnet   Latest update 23:08 Tunis

سليانة: السيطرة على حريق جبل الفراشيش بمنطقة مصراتة بين معتمديتي العروسة وقعفور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66fa95e9a1b743.40352618_qhoifjekpnmgl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 16:12 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكنت وحدات الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليانة، أمس السبت، من السيطرة على  الحريق الذي  نشب بجبل الفراشيش بمنطقة مصراتة الواقعة بين معتمديتي العروسة وقعفور، وتتواصل حاليا عمليات التبريد والمراقبة، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، جمال الفرشيشي.

وبيّن الفرشيشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن الحريق أتى على حوالي 40 هكتار من النسيج الغابي (صنوبر حلبي وهشيم) ولم يسفر عن اي خسائر بشرية، حيث حرص أعوان الغابات والحماية المدنية عل حماية المساكن الواقعة بالقرب من الحريق وأكوام التبن ومساحات هامة من أشجار الزياتين، وفق تأكيده.



وأشار إلى أن السيطرة على الحريق تطلّبت تسخير ما يقارب 15 شاحنة إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية، وعدد هام من الآلات الثقيلة التابعة للإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من أجل فتح عدد من المسالك.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313089


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    