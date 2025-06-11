جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل تتناول مخطط التنمية 2026-2030 والاستعدادات للسنة التكوينية القادمة

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خصّصت جلسة عمل انعقدت، أمس الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، للتداول بشأن المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية 2026-2030 وبطاقات المشاريع ولمتابعة الاستعدادات للسنة التكوينية القادمة وبعض الملفات الخصوصية ذات الصلة بملفات التشغيل والمبادرة الخاصة والشركات الأهلية، حسب ما جاء بلاغ، صادر عن الوزارة صباح اليوم الأربعاء.



وتم، خلال الجلسة الملتئمة بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، عبر تقنية التواصل عن بعد مع المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني، عرض المنهجية الجديدة التي سيتم إعتمادها في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، والتي ترتكز على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية.

