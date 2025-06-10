لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان تستمع لخبراء حول مقترح قانون الصناعة السينمائية يوم الخميس 12 جوان العاشرة صباحا

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تعقد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة استماع يوم الخميس 12 جوان على الساعة العاشرة صباحا بقاعة راضية حداد صلب مقر مجلس نواب الشعب، مع خبراء حول مقترح القانون المتعلق بالصناعات السينمائية عدد 03/2024.



وتبعا لذلك فقد تم تغيير توقيت أولى ورشات " لقاءات الخميس السينمائية " التي ينظمها الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، المزمع عقدها يوم الخميس 12 جوان 2025 بقاعة سينما اميلكار بالمنار 1 من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة والنصف مساء، وذلك نظرا لانعقاد جلسة استماع بمجلس نواب الشعب في اليوم نفسه ودعوة جل المتدخلين في هذه الورشة للمشاركة في جلسة الاجتماع، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الاتحاد .

