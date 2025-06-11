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أريانة: انطلاق موسم الحصاد وسط تقديرات بإنتاج حوالي 220 ألف قنطار من الحبوب

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 07:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعطى والي أريانة، الوليد صنديد، يوم الثلاثاء، بإحدى الضيعات الفلاحي
ة بمعتمدية قلعة الأندلس، إشارة افتتاح موسم الحصاد 2024-2025 بالجهة.
وبلغت التقديرات النهائية لإنتاج الحبوب بولاية أريانة، حوالي 220 ألف قنطار على مساحة جملية تقدر بــ 7300 هكتار أي بنسبة 59 بالمائة من مجموع مساحة الزراعات الكبرى المقدرة بــ 12425 هكتارا، وفق معطيات صادرة عن مصالح الولاية.



وفي إطار الإستـعداد لموسم الحصاد والتوقي من الحرائـق، نظّمت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، زيارات ميدانية توعوية لفائدة الفلاحين وأصحاب آلات الحصاد، وأدّت زيارات ميدانية لمركزي التجميع بالجهة لتفقد مدى جاهزيتها، وتهيئة المسالك الفلاحية خارج المناطق السقوية وصيانة حواشيها.


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