أريانة: انطلاق موسم الحصاد وسط تقديرات بإنتاج حوالي 220 ألف قنطار من الحبوب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6227013b698552.37243414_moknhgiflepjq.jpg width=100 align=left border=0>

أعطى والي أريانة، الوليد صنديد، يوم الثلاثاء، بإحدى الضيعات الفلاحي

ة بمعتمدية قلعة الأندلس، إشارة افتتاح موسم الحصاد 2024-2025 بالجهة.

وبلغت التقديرات النهائية لإنتاج الحبوب بولاية أريانة، حوالي 220 ألف قنطار على مساحة جملية تقدر بــ 7300 هكتار أي بنسبة 59 بالمائة من مجموع مساحة الزراعات الكبرى المقدرة بــ 12425 هكتارا، وفق معطيات صادرة عن مصالح الولاية.

