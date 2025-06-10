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المنستير: الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي من 26 إلى 30 جوان 2025

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 15:27 قراءة: 1 د, 20 ث
      
ينظم المركب الثقافي بالمنستير من 26 إلى 29 جوان الدورة الـ 21 من الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي.
وسيكون رواد الدورة الجديدة من هذا الملتقى الذي يقام تحت إضراف المندوبية الجهوية يتضمن برنامج للشؤون الثقافية، على موعد مع جملة من الفعاليات التي تراوح بين المعارض والورشات واللقاءات والتكريمات والعروض الموسيقية والترفيه.
وتستهل الأنشطة مساء يوم 26 جوان (الساعة التاسعة ليلا) بلقاء المبدعات تحت عنوان "الريشة والهوية: تجلّيات ومسارات" تحت إشراف الأستاذين عبد العزيز كريد ومبروك الكامل، ويديره لمجد النوري.



ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، تنطلق الورشات صباح اليوم الموالي تحت عنوان "في مرسم الحكاية: ورشات إبداعية في التعبير التشكيلي"، وتتوزع على ورشة تطويع المعادن بإشراف الفنان يونس العجمي، وورشة الحفر بإشراف الأستاذة رجاء الزربوط وورشة الخزف الفني بإشراف الأستاذة سناء الجمالي، وورشة Palette et Patchwork بإشراف الأستاذة شروق بالحاج صالح، ورشة Portrait بإشراف الأستاذ عبد الطيف الرمضاني، ورشة فنون الخط بإشراف الأستاذين لمجد النوري ومبروك الكامل.
وينطلق الافتتاح الرسمي بداية من السادسة مساء بفضاء المركب الثقافي، بعرض موسيقي، يليه افتتاح معرض جماعي بعنوان "بعيونهنّ: تجارب ورؤى تشكيلية".

ويشارك ضيوف الدورة صباح السبت 28 جوان، في رحلة ترفيهية بحرية عبارة عن "ورشة تحت سماء مفتوحة". ويكون الموعد مجددا بداية من الثالثة ظهرا مع أنشطة الورشات بقصر الرباط بالمنستير، الذي يحتضن في الثامنة مساء عرض "مابينغ" لمنى حفيظ تحت عنوان "ضوء وعبور"، قبل أن تختتم السهرة بمراوحة بين الموسيقى والشعر تكريما للفنانة حياة القاسمي.

ويكتشف زوار الملتقى صباح الأحد 29 جوان معرض "حلم" الذي يجمع إنتاج الورشات، على أن يكون حفل الاختتام بداية من الساعة الثالثة ظهرا بنزل إقامة الضيوف، حيث يتابع الحاضرون عرضا موسيقيا يتخلله حفل تكريم المشاركات وإسناد "ميدالية اللمسة العصامية" لهذه الدورة.


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