Babnet

معهد الرصد الجوّي: درجات الحرارة ستكون أرفع من المعدلات الموسمية للفترة فيفري ومارس وأفريل 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f04a326267309.51469940_piloeqgjnhkfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Février 2025 - 12:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
توقّع المعهد الوطني للرصد الجوّي أن تكون درجات الحرارة أرفع من المعدلات العادية الموسمية بكامل البلاد، وباحتمال كبير، خلال الفترة فيفري ومارس وأفريل 2025، وفق نشرية التوقّعات الموسميّة، أصدرها المعهد، الإثنين.

وأظهرت التوقّعات الموسميّة أن معدلات درجات الحرارة (فيفري/مارسأفريل) ستتراوح بين 11،5 و14 درجة في الشمال والوسط وبين 14 و17 درجة في جنوب البلاد. ومن المنتظر تسجيل أدنى الدرجات بالمرتفعات الغربية، حيث ستكون في حدود 9،5 درجات بمحطّّة تالة.



وبخصوص التوقعات المتعلّقة بالتساقطات، لا يظهر النموذج المناخي معطيات واضحة، في هذا الشأن، بجزء كبير من البلاد. لكن ظروف مناخية أكثر جفافا مقارنة بالوضع العادي، تبدو ممكنة أكثر، مع فرضية ضعيفة بشمال وبجنوب البلاد للفترة فيفري /مارس/أفريل 2025.

وتظهر خارطة التساقطات للمعدلات العادية لأشهر فيفري/مارس/أفريل للفترة المرجعيّة 1991 / 2020، توزيعا متفاوتا للتساقطات. وتتراوح المعدلات، وفق هذا التوزيع، بين 5 و15 مليمترا (مم) في الجنوب وبين 15 و35 مم في الوسط وبين 35 و85 مم في الشمال لتبلغ هذه المعدلات 95 مم في أقصى الشمال الغربي (محطّة طبرقة).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 302851


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female