معهد الرصد الجوّي: درجات الحرارة ستكون أرفع من المعدلات الموسمية للفترة فيفري ومارس وأفريل 2025

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توقّع المعهد الوطني للرصد الجوّي أن تكون درجات الحرارة أرفع من المعدلات العادية الموسمية بكامل البلاد، وباحتمال كبير، خلال الفترة فيفري ومارس وأفريل 2025، وفق نشرية التوقّعات الموسميّة، أصدرها المعهد، الإثنين.



وأظهرت التوقّعات الموسميّة أن معدلات درجات الحرارة (فيفري/مارسأفريل) ستتراوح بين 11،5 و14 درجة في الشمال والوسط وبين 14 و17 درجة في جنوب البلاد. ومن المنتظر تسجيل أدنى الدرجات بالمرتفعات الغربية، حيث ستكون في حدود 9،5 درجات بمحطّّة تالة.









وبخصوص التوقعات المتعلّقة بالتساقطات، لا يظهر النموذج المناخي معطيات واضحة، في هذا الشأن، بجزء كبير من البلاد. لكن ظروف مناخية أكثر جفافا مقارنة بالوضع العادي، تبدو ممكنة أكثر، مع فرضية ضعيفة بشمال وبجنوب البلاد للفترة فيفري /مارس/أفريل 2025.



وتظهر خارطة التساقطات للمعدلات العادية لأشهر فيفري/مارس/أفريل للفترة المرجعيّة 1991 / 2020، توزيعا متفاوتا للتساقطات. وتتراوح المعدلات، وفق هذا التوزيع، بين 5 و15 مليمترا (مم) في الجنوب وبين 15 و35 مم في الوسط وبين 35 و85 مم في الشمال لتبلغ هذه المعدلات 95 مم في أقصى الشمال الغربي (محطّة طبرقة). وبخصوص التوقعات المتعلّقة بالتساقطات، لا يظهر النموذج المناخي معطيات واضحة، في هذا الشأن، بجزء كبير من البلاد. لكن ظروف مناخية أكثر جفافا مقارنة بالوضع العادي، تبدو ممكنة أكثر، مع فرضية ضعيفة بشمال وبجنوب البلاد للفترة فيفري /مارس/أفريل 2025.وتظهر خارطة التساقطات للمعدلات العادية لأشهر فيفري/مارس/أفريل للفترة المرجعيّة 1991 / 2020، توزيعا متفاوتا للتساقطات. وتتراوح المعدلات، وفق هذا التوزيع، بين 5 و15 مليمترا (مم) في الجنوب وبين 15 و35 مم في الوسط وبين 35 و85 مم في الشمال لتبلغ هذه المعدلات 95 مم في أقصى الشمال الغربي (محطّة طبرقة).