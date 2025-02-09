القبض على مروّجي مخدرات وحجز كمية من الأقراص المخدرة ومن القنب الهندي (إدارة الأمن الوطني)

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أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني بأنّه تمّ الإحتفاظ بأحد مروجي المخدرات في العاصمة بعد حجز كمية من الأقراص المخدرة لديه معدة للترويج وكذلك على شقيقين ينشطان في مجال ترويج المخدرات بسوسة.



وأوضحت إدارة الأمن الوطني في بلاغ لها ، اليوم الأحد ، بأنّ النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بأحد مروجي المخدرات في العاصمة بعد أن تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الأمن السياحي بتونس المدينة وبالتنسيق مع فرقة الشرطة العدليّة من القبض على المعني بمحل سكناه والعثور لديه على أكثر من 50 قرص مخدر من مختلف الأنواع.









وأضافت الإدارة بأنّ الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدّرات بسوسة وفي إطار متابعة الشبكات الناشطة في مجال تهريب ونقل وترويج المخدرات تمكّنت بعد جملة من التحريات الميدانية من القبض على شقيقين ينشطان في مجال ترويج المخدرات بالجهة.



وأوضحت أنّه تمّ العثور لديهما على 4 صفائح من مخدّر القنب الهندي وأنّه تمّ الاحتفاظ بهما بإذن من النيابة العمومية وأنّ الأبحاث متواصلة. وأضافت الإدارة بأنّ الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدّرات بسوسة وفي إطار متابعة الشبكات الناشطة في مجال تهريب ونقل وترويج المخدرات تمكّنت بعد جملة من التحريات الميدانية من القبض على شقيقين ينشطان في مجال ترويج المخدرات بالجهة.وأوضحت أنّه تمّ العثور لديهما على 4 صفائح من مخدّر القنب الهندي وأنّه تمّ الاحتفاظ بهما بإذن من النيابة العمومية وأنّ الأبحاث متواصلة.