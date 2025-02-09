نقص الفيتامينات والمعادن قد يؤثر على الحالة النفسية والمزاجية للاشخاص وخاصة كبار السن

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قالت المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، إن نقص المعادن والفيتامينات مثل الاوميغا 3 وب12 وب6، في جسم الانسان يمكن ان يؤثر على حالته المزاجية للاشخاص واصابتهم بحالات القلق والتوتر ولا سيما كبار السن.



وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن حالات التوتر والقلق تزيد من افراز هرمون الكورتيزول والذي يؤدي بدوره الى السمنة ونقص هذه المعادن في الجسم يساهم في تزايد افراز هذا الهرمون.









ويمكن للقلق والتوتر، وفق المتحدثة، أن يجعل الانسان يأكل بنهم أو تنقص وتتراجع شهيته للاكل وبالتالي يفقد عدة معادن في جسمه ولذلك أوصت بضرورة اتباع نصائح غذائية تجعل من مستويات الكورتيزول عادية.



واشارت الى ان فيتامين ب12 ،B-12 دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيضا الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية. ومن اهم المصادر الغذائية لفيتامين ب12 الدواجن واللحوم والأسماك ومشتقات الحليب.



وشددت المختصة على اهمية فيتامين، ب6، B-6، في النمو الطبيعي للدماغ، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة. وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين ب6 الدواجن والأسماك والبطاطا والحمص والموز.



ولفتت الى أنه يمكن للكافيين والمشروبات الغازية أن تزيد من مستويات القلق بسبب ارتفاع دقات القلب وبالتالي يشعر الدماغ بالقلق والتوتر ويبقى الجسم في دائرة مغلقة بين ارتفاع لدقات القلب واستقبال الدماغ لمستقبلات التوتر من القلب.



وأعتبرت انه من المهم تناول المأكولات التي تحتوي على الاوميغا 3 مثل الاسماك الدهنية والجوز والخضر الورقية والشكولاطة الداكنة وشرب الماء بكميات هامة وممارسة رياضة التأمل والتنفس بعمق مما يقلص الالتهابات في الخلايا العصبية وتحسن المزاج، مؤكدة على ضرورة ستشارة الطبيب في حال تزايدت حالات القلق وأصبحت مرضية. ويمكن للقلق والتوتر، وفق المتحدثة، أن يجعل الانسان يأكل بنهم أو تنقص وتتراجع شهيته للاكل وبالتالي يفقد عدة معادن في جسمه ولذلك أوصت بضرورة اتباع نصائح غذائية تجعل من مستويات الكورتيزول عادية.واشارت الى ان فيتامين ب12 ،B-12 دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيضا الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية. ومن اهم المصادر الغذائية لفيتامين ب12 الدواجن واللحوم والأسماك ومشتقات الحليب.وشددت المختصة على اهمية فيتامين، ب6، B-6، في النمو الطبيعي للدماغ، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة. وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين ب6 الدواجن والأسماك والبطاطا والحمص والموز.ولفتت الى أنه يمكن للكافيين والمشروبات الغازية أن تزيد من مستويات القلق بسبب ارتفاع دقات القلب وبالتالي يشعر الدماغ بالقلق والتوتر ويبقى الجسم في دائرة مغلقة بين ارتفاع لدقات القلب واستقبال الدماغ لمستقبلات التوتر من القلب.وأعتبرت انه من المهم تناول المأكولات التي تحتوي على الاوميغا 3 مثل الاسماك الدهنية والجوز والخضر الورقية والشكولاطة الداكنة وشرب الماء بكميات هامة وممارسة رياضة التأمل والتنفس بعمق مما يقلص الالتهابات في الخلايا العصبية وتحسن المزاج، مؤكدة على ضرورة ستشارة الطبيب في حال تزايدت حالات القلق وأصبحت مرضية.