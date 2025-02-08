حسنة جيب الله: إمضاء مذكرة، الأسبوع القادم، تحدّد طبيعة تعامل الشركات الأهلية مع البنوك للحصول على التمويلات الضرورية

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تتطلّع وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى بلوغ إحداث 5 شركات أهلية بكل معتمدية، حسب ما أفادت به كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله خلال إشرافها اليوم السبت بزغوان، على ملتقى جهوي حول واقع الشركات الأهلية بولاية زغوان.

وأعلنت جيب الله، في تصريح إعلامي على هامش هذا الملتقى الجهوي الملتئم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان، أنه سيتم في بداية الأسبوع المقبل إمضاء مذكرة تتضمن جملة من الفصول التي تحدد طبيعة تعامل الشركات الأهلية مع البنوك للحصول على التمويلات الضرورية حسب كلفة المشروع.

وأضافت إن مصالح كتابة الدولة للشركات الأهلية تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات على حلحلة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب هذه المؤسسات من أجل كسب الرهان وإنجاح هذه التجربة، مشيرة إلى أن عدد الشركات الأهلية بلغ 160 شركة منها 145 شركة محدثة قانونيا.





وقامت كاتبة الدولة قبل ذلك بتسليم إشعار بتمويل الشركة الأهلية الجهوية "مبدعات زغوان" بقرض من البنك التونسي للتضامن بقيمة 91 ألف دينار لتمويل أنشطتها.



كما أعطت، مرفوقة بوالي الجهة كريم البرنجي، إشارة الإعلان عن فتح اكتتاب للشركة الأهلية الجهوية لنقل العاملات الفلاحيات والشركة الأهلية الجهوية "الزيتونة الباهرة" للخدمات الفلاحية بالناظور، وتنظيم جلستين انتخابيتين للشركة المحلية "الصابة" بالزريبة والشركة الجهوية "ريتاج" لتثمين المنتوجات الغابية بالفحص.

وحضر الملتقى الجهوي حول واقع الشركات الأهلية بجهة زغوان، أعضاء الهيئات التأسيسية للشركات الأهلية بالجهة وثلة من الإطارات ومسؤولي الهياكل الجهوية ذات الصلة.

وقامت كاتبة الدولة قبل ذلك بتسليم إشعار بتمويل الشركة الأهلية الجهوية "مبدعات زغوان" بقرض من البنك التونسي للتضامن بقيمة 91 ألف دينار لتمويل أنشطتها.كما أعطت، مرفوقة بوالي الجهة كريم البرنجي، إشارة الإعلان عن فتح اكتتاب للشركة الأهلية الجهوية لنقل العاملات الفلاحيات والشركة الأهلية الجهوية "الزيتونة الباهرة" للخدمات الفلاحية بالناظور، وتنظيم جلستين انتخابيتين للشركة المحلية "الصابة" بالزريبة والشركة الجهوية "ريتاج" لتثمين المنتوجات الغابية بالفحص.وحضر الملتقى الجهوي حول واقع الشركات الأهلية بجهة زغوان، أعضاء الهيئات التأسيسية للشركات الأهلية بالجهة وثلة من الإطارات ومسؤولي الهياكل الجهوية ذات الصلة.