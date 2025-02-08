منوبة: تنظيم الدورة الدورة الرابعة من معرض الوظائف يوم 14 فيفري بالمدرسة العليا للتجارة

تنظم المدرسة العليا للتجارة بتونس تحت إشراف جامعة منوبة وبالشراكة مع قطب الطلبة رواد الأعمال بجامعة منوبة ومركز 4C التابع لللمدرسة، يوم 14 فيفري الجاري، نسختها الرابعة من معرض الوظائف Job Fair ESCT.



وأفاد الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة منوبة، ياسين سلامة صحفية "وات" بان هذه التظاهرة الجامعية الاقتصادية، التي تشع فيها المؤسسة الجامعية على محيطها وتتفاعل مع احتياجاته بتعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار، ستشمل عددا من الأنشطة وورشات التفكير واللقاءات المشتركة بين الطلبة والشركات للاستجابة لاحتياجاتهم المتبادلة من فرص عمل أو تربص.



وسيتم بالتوازي، مع جملة الأنشطة المبرمجة في ذات اليوم، تنظيم مؤتمر "الابتكار والإدماج - الشركات الأهلية في عصر التغيير" بمشاركة الولاية ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية وممثلي المركز الوطني للسجل التجاري وهياكل التمويل العمومية والخاصة، اين ستتم مناقشة إنشاء الشركات الأهلية وتمويلها، وتبسيط الإجراءات والامتيازات المخولة للباعثين في هذا المنوال الاستثماري الجديد، وتنظيم ورشة عمل حول التفكير التصميمي لتعزيز الابتكار والإبداع والذكاء العاطفي بقيادة مدربين محترفين من فضاء منوبة للريادة، مع تتويج أفضل رواد الأعمال الطلاب في المدرسة.واعتبر سلامة ان هذه الأنشطة تاتي ضمن استباق المدرسة في فتح افاق مستقبلية للطلبة بالتربص والتشغيل، وخاصة ريادة الأعمال والابتكار، سواء في سياق رسالتها الجامعية أو في سياق أنشطتها مع أطرافها المعنية، بما يتماشى وتوجهات جامعة منوبة والتزاماتها الاكاديمية والبحثية والاجتماعية والاقتصادية، التي اهلتها السنة المنقضية للحصول على اعتماد الجامعة الريادية، وهي الأولى من نوعها في تونس وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.من جهتها اكدت مديرة قطب الطالب المبادر بجامعة منوبة شيراز الباصومي دخول تجربة الطالب المبادر عامها الثالث بجامعة منوبة، والتي انطلقت ب18 طالبا وطالبة، خلال الموسم الجامعي 2022- 2023، ثم 26 طالبا وطالبة في 2023-2024، ليتضاعف العدد خلال السنة الجامعية الجديدة الى 74 طالبا وطالبة، وذلك من جملة 179 ترشحا، مؤكدة دخول عدد من المشاريع وخاصة في التكنولوجيات الحديثة حيز النشاط الفعلي بمرافقة وتأطير من محضنة المؤسسات ووكالة النهوض بالصناعة .