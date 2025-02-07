اتصالات تونس توقع اتفاقية لاستغلال الياف بصرية من الكابل البحري "ميدوسا"

وقعت اتصالات تونس، الجمعة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الاوروبية Medusa Submarine cable System لتوفير واستغلال زوج من الالياف البصرية من الكابل البحري "ميدوسا" يربط بين بنزرت ومرسيليا بسعة 20 تيرابت في الثانية.







ومن المقرر ان يبدا نشر الكابل، الذي يعتمد على احدث تقنيات الكابلات البحرية، في غرب البحر الابيض المتوسط في عام 2025 على ان يكتمل المشروع في بداية 2026وتهدف هذه الاتفاقية ، التي تمتد على 25 سنة، الى ربط البنية التحتية لاتصالات تونس من الالياف البصرية بالمنظومة المتوسطية "ميدوسا" الممتدة على اكثر من 8700 كيلومتر ويربط البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والبحر الاحمر مما ينشئ ممرا بحريا جديدا سيساهم في ضمان اقصى درجات الجودة والسلامة للاتصالات الدوليةواكد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، الاسعد بن ذياب، ان هذا المشروع ياتي قبيل اطلاق الشركة لخدمات الجيل الخامس في منتصف شهر فيفري 2025وذكر ان شبكة اتصالات تونس متصلة عبر كابلين بحريين اخرين وهما كابل "حنبعل" الذي يربط تونس بايطاليا وكابلSMW"" الذي يربط تونس بالقارات الاخرىوقال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي ان هذه الشراكة ستمكن من دعم البنية التحتية للاتصالات في تونس وضمان تموقعها في المنطقة وعلى المستوى الدولي في مجال تعزيز قدرات الربط مع التكنولوجيات الحديثة ذات السعة العالية