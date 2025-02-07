سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة الاسرة يؤمن أكثر من 21 ألف زيارة لمؤسسات الطفولة خلال السنة التربوية 2022/ 2023

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أمّن سلك التفقّد البيداغوجي، خلال السنة التربوية 2022-2023، أكثر من21 ألف زيارة شملت أكثر من 11 ألف من مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة بسائر ولايات الجمهوريّة، وفق ما جاء في نتائج التقرير الوطني الأول حول نشاط التفقّد والإرشاد البيداغوجي التابع للوزارة.



وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، لدى إشرافها اليوم الجمعة بمركز الاعلامية الموجهة للطفل على جلسة عمل لمتابعة نشاط سلك التفقّد البيداغوجي بمختلف ولايات الجمهوريّة، الحرص على مزيد دعم هذا السلك الهام بالموارد البشريّة المختصّة.









وشدّدت على ضرورة النهوض بقدراته وفتح الآفاق أمامه وحوكمته بالاستناد إلى خطّة عمل واقعيّة وعلى تعزيز قنوات الاتّصال الداخلي وفرص التكوين لفائدة كافة العاملين في مجال التفقّد والإرشاد البيداغوجي. وشدّدت على ضرورة النهوض بقدراته وفتح الآفاق أمامه وحوكمته بالاستناد إلى خطّة عمل واقعيّة وعلى تعزيز قنوات الاتّصال الداخلي وفرص التكوين لفائدة كافة العاملين في مجال التفقّد والإرشاد البيداغوجي.