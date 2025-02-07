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تايكواندو- بطولة كأس العرب بإمارة الفجيرة - المنتخب التونسي للاصاغر والصغريات يحصد 6 ميداليات منها 4 ذهبية

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 11:08 قراءة: 0 د, 34 ث
      
 حصد المنتخب التونسي للتايكواندو للاصاغر والصغريات امس الجمعة 6 ميداليات (4 ذهبية وفضية وبرونزية) في منافسات اليوم الاخير من بطولة كأس العرب التي اقيمت من 5 الى 7 فيفري الجاري بإمارة الفجيرة بالامارات.

وتوج بالمعدن النفيس كل من المصارعين مجد الدين البليلي (دون 33 كلغ) وإياد الصلعاوي (دون 37 كلغ) واريج العبيدي (دون 44 كلغ) وشهد بن قاسمية (دون 47 كلغ).



وجاءت الميدالية الفضية عن طريق محمد بن خلف الله (دون 45 كلغ) فيما اكتفى معتز القضقاضي ببرونزية وزن دون 57 كلغ.
وكان منتخب الأكابر والكبريات حصد في منافسات اليوم الاول 9 ميداليات (4 ذهبية و1 فضية و4 برونزية) فيما احرز منتخب الاواسط والوسطيات 10 ميداليات في منافسات اليوم الثاني (4 ذهبية و3 فضية و3 برونزية).


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