الكرة الطائرة : الجمعة القادم موعد كاس السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

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تدور يوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري مباراة الكاس الممتازة "السوبر" للكرة الطائرة في نسختها 14 والتي ستجمع بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في مواجهة مشوقة ستحتضنها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء (س17 و 30 دق).



ويستعد الفريقان بنسق حثيث من أجل الفوز بالكأس و التي ستكون الثانية لنادي باب الجبلي والذي تحصل على كأسه الأولى سنة 2005 بينما سيحاول أبناء باب سويقة الفوز باللقب التاسع من نوعه في رصيد الفريق.

وكان الترجي الرياضي التونسي صاحب الريادة في الفوز بهذه الكأس برصيد 8 ألقاب والفائز بالست نسخ الماضية حيث سيطر على اللقب منذ 2018 بست إنتصارات متتالية .



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وكانت السعيدية الرياضية أول الفائزين بهذا اللقب سنة 2003 بينما كان النجم الرياضي الساحلي صاحب الوصافة برصيد 3 ألقاب 2007، 2010 و2017.

ولم تجر الكاس الممتازة التي انطلقت نسختها الاولى سنة 2003 في مواسم 2006 و2011 و2016.

يذكر ان مباراة السوبر النسائي في الكرة الطائرة سيجمع يوم الجمعة القادم بين النادي الصفاقسي والنادي النسائي بقرطاج انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا (س14 و 30 دق) بالقاعة الرياضية متعددة اللاختصاصات برادس.