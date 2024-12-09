النجم الساحلي: الجلسة العامة الانتخابية يوم 27 ديسمبر الجاري

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اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي اليوم الاثنين ان الجلسة عامة الانتخابية للمدة النيابية -2025/2024 2026/2025 - 2027/2026 ستنعقد يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري بنزل النجم الرياضي الساحلي طريق القلعة الصغرى بسوسة.





واوضحت الهيئة التسييرية في بلاغ على الصفحة الرسمية للنجم الساحلي على شبكة التواصل الاجتماعي ان باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية سيفتح مباشرة لدى الكتابة العامة للجمعية ابتداء من تاريخ 15ديسمبر 2024 و إلى غاية 23 منه وذلك إلى حدود السادسة مساء (18)



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وذكرت الهيئة أنّ انتخابات الهيئة المديرة الجديدة تتم وجوبا بالاقتراع السرّي والمباشر من قبل المنخرطين الحاضرين والبالغ سنّهم على الأقل 18 سنة كاملة يوم الاقتراع (طبقا للفصل 22 من النظام الأساسي) كما أنّه في صورة عدم توفر النصاب القانوني (حضور أكثر من نصف المنخرطين البالغ سنّهم 18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الجلسات)، تنعقد الجلسة بعد ساعة من الموعد المحدد مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين.

و يتعين على المشاركين في الجلسات الاستظهار ببطاقة الانخراط للموسم الرياضي 2025/2024.



ر/حسني





