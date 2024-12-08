البطولة الانقليزية: فوز تشيلسي على مضيفه توتنهام بنتيجة 4 - 3

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سجل كول بالمر هدفين من ركلتي جزاء ليعدل تشيلسي تأخره بهدفين في غضون أول 11 دقيقة إلى انتصار 4-3 خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير في مباراة قمة لندنية ليقلص الفارق مع ليفربول متصدر البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.



ومنحت هفوتان من مارك كوكوريا ظهير تشيلسي دومينيك سولانكي وديان كولوسيفسكي بداية رائعة لصاحب الضيافة قبل أن تتحول هذه الفرحة لحزن بالغ.

وقلص جيدون سانشو النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 17 بتسديدة أرضية زاحفة ليبقي فريقه في المباراة وأدرك بالمر التعادل من ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب ليسيطر تشيلسي على الشوط الثاني.



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وسدد إنزو فرنانديز كرة في الشباك ليضع تشيلسي في المقدمة ثم أضاف بالمر الهدف الشخصي الثاني له من ركلة جزاء أخرى في وقت متأخر.

وقلص سون هيونغ-مين الفارق لتوتنهام قبل صافرة النهاية.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 15 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر الذي تأجلت مباراته أمام إيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية أمس السبت.

وتركت الهزيمة الثانية لتوتنهام خلال أسبوع الفريق في المركز 11 برصيد 20 نقطة.