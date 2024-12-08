النادي الصفاقسي ينهزم امام برافوس الانغولي 2-3

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انهزم النادي الصفاقسي امام مضيفه برافوس دو ماكيس الانغولي 2-3 اليوم الاحد في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن مسابقة كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.

وسجل محمد الضاوي (30) وحازم حاج حسن (48) هدفي النادي الصفاقسي فيما جاءت اهداف الفريق الانغولي بواسطة كل من موزياتلاغا (27) وباسينسيا (39) وماكايابو (45).

وكان نادي عاصمة الجنوب انهزم في الجولة الاولى امام شباب قسنطينة 0-1 بملعب رادس.

وحقق شباب قسنطينة من جهته اليوم فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على سيمبا التنزاني 2-1 رافعا رصيده الى ست نقاط في الصدارة متقدما على كل من برافوس وسيمبا (3نقاط لكل فريق) فيما ياتي النادي الصفاقسي في المركز الرابع والاخير بلا ادنى نقطة.



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ويحل النادي الصفاقسي يوم الاحد القادم، في الجولة الثالثة، ضيفا على سيمبا التنزاني فيما يتبارى برافوس مع شباب قسنطينة الجزائري

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الترتيب

شباب قسنطينة 6 2

برافوس 3 2

سيمبا 3 2

النادي الصفاقسي 0 2



