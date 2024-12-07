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بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 20:40 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:

في قاعة طبلبة
نسر طبلبة - النادي الافريقي 26 - 34
...

في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 27 - 25
في قاعة منزل تميم
اتحاد منزل تميم - سبورتينغ المكنين 25 - 29
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - الترجي الرياضي 15 - 32
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - مكارم المهدية 25 - 22
في قاعة مساكن
هلال مساكن - النجم الساحلي 25 - 26



الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 37 13
ن ساقية الزيت 34 13
النادي الافريقي 34 13
مكارم المهدية 29 13
ن كرة اليد بجمال 28 13
بعث بني خيار 26 13
جمعية الحمامات 25 13
النجم الساحلي 24 13
سبورتينغ المكنين 22 13
نسر طبلبة 21 13
هلال مساكن 18 13
اتحاد منزل تميم 15 13


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