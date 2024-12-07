البطولة الافريقية لكرة اليد سيدات: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثالث

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أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات مشاركته في البطولة الافريقية الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا في المركز الثالث وذلك اثر فوزه اليوم السبت في اللقاء الترتيبي على نظيره المصري بنتيجة 25 - 22.

وكان السباعي التونسي انهزم في المباراة التي اقيمت أمس الجمعة لحساب الدور نصف النهائي امام نظيره السنيغالي بنتيجة 18-26 فيما انهزم المنتخب المصري امام نظيره الانغولي (حامل اللقب) بنتيجة 22-36.

يذكر أن المنتخب التونسي كان ضمن ترشحه، رفقة منتخبات مصر والسنيغال وانغولا، الى المونديال القادم الذي سيقام بألمانيا وهولندا من 27 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025