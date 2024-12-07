Babnet

مونديال الاندية 2025 - الترجي يخوض مبارياته بالدور الاول ايام 16 و20 و24 جوان في فيلاديلفيا وناشفيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675425cc166810.97486348_ipljgeoqhmfkn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 11:36 قراءة: 0 د, 37 ث
      
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن البرنامج الكامل لمباريات الدور الاول لكأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة الامريكية من 15 جوان الى 13 جويلية 2025 بمشاركة 32 فريقا من بينها الترجي الرياضي التونسي الذي وضعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة الى جانب فرق فلامنقو البرازيلي وتشلسي الانقليزي وليون المكسيكي.

وحسب البرنامج الذي كشف عنه الفيفا فان الترجي الرياضي سيستهل سلسلة مقابلاته بمواجهة فلامنقو البرازيلي يوم 16 جوان في فيلادلفيا (س 21 بالتوقيت المحلي) في الجولة الاولى قبل ان يلاقي ليون المكسيكي يوم 20 جوان في ناشفيل (س 17 بالتوقيت المحلي) في الجولة الثانية على ان يختتم مقابلاته في الدور الاول بالتباري مع تشلسي الانقليزي يوم 24 من الشهر ذاته في فيلاديلفيا (س 21 بالتوقيت المحلي).
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ثمن النهائي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298814


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 12:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*