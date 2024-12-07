القصرين : وزير النقل يؤكد أهمية تفعيل خطوط السكك الحديدية بالجهة دعما لعجلة الإقتصاد

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شدد وزير النقل رشيد عامري ، مساء يوم الجمعة ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة عمل أداها الى ولاية القصرين ، على أهمية تفعيل خطوط السكك الحديدية بالجهة والتسريع في انجازها لدعم عجل الإقتصاد وتسيير تنقل المواطنين نحو بقية المدن والولايات .



وتتمثل الخطوط المذكورة في الخط عدد 6 الرابط بين مدينتي القصرين وتونس عبر منطقة القلعة الخصبة بولاية الكاف ، والخط عدد 11 الرابط بين مدينتي القصرين وسوسة عبر معتمدية سبيطلة ، والخط عدد 15 الرابط بين مدينتي القصرين وقابس عبر معتمديتي فريانة وماجل بلعباس ، علما أن هذه الخطوط هي متوقفة منذ أكثر من 14 عاما وكانت تقتصر على نقل البضائع فقط .





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وكشف الوزير في ذات الصدد أن خطوط السكك الحديدية بالقصرين حاليا هي في آخر مراحل الدراسة وأن الوزارة حريصة على إعادة تشغيلها وتطويرها لأنها ستمكن من الربط بين المناطق الحدودية وبين المدن الساحلية والموانئ وستضمن سرعة تنقل المواطنين ، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مشروع كبير لأنه عند عودة النقل الحديدي سيعود الإقتصاد إلى مكانه .

وبين من جهة أخرى أن دعم أساطيل النقل بمختلف شركات النقل بالجمهورية متواصل لأن هذه الشركات تساهم بنسبة 30 بالمائة من الإستثمار ، مبرزا أن الشركات الجهوية للنقل هي شركات مستقلة لذلك هي تقوم بالإستثمار .

ولفت الوزير بالمناسبة الى أنه لم يتم على مدى 8 سنوات الإستثمار وأنه من الطبيعي عندما لا يكون هناك استثمار وشراءات جديدة لا تكون هناك سيولة ، مشيرا إلى أن ولاية القصرين كانت من الولايات السباقة في الإستثمار خاصة خلال سنة 2024 لاسيما في الديجيتال ونظام تحديد الموقع (GPS ) .

وبخصوص دعم أسطول الشركة الجهوية للنقل بالقصرين وتغطية الخطوط الشاغرة بعديد المناطق ، كشف الوزير أنه هناك برنامج في الغرض يتضمن 10 حافلات جديدة مع 19 حافلة مستعملة سيتم تسلمهم خلال السداسية الأولى من سنة 2025 .

وفي ما يتعلق بمشاريع النقل المعطلة بالجهة ، أوضح الوزير أنه سيتابع هذه المشاريع حالة بحالة في سبيل إيجاد الحلول اللازمة لها وضمان انجازها في أقرب الآجال .

يشار الى أن وزير النقل تولى بمناسبة رزيارته لولاية القصرين معاينة عدد من المنشآت الراجعة بالنظر لوزارة النقل بالولاية على غرار مقر الشركة الجهوية للنقل بالقصرين المدينة .