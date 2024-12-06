مدنين: تحسن اقبال الفلاحين على فرع الديوان الوطني للزيت بجرجيس لبيع او خزن زيت الزيتون

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واصل فرع الديوان الوطني للزيت بجرجيس، من ولاية مدنين، قبول زيت الزيتون من الفلاحين باقبال تميز بتحسنه مقارنة باليوم الاول من انطلاق هذه العملية يوم الاثنين الماضي، وفق مدير الفرع عادل بن ضو .

وذكر بن ضو في تصريح لصحفية "وات" ان عدد الفلاحين بلغ في اليومين الاوليين من انطلاق العملية، 15 فلاحا، وبلغت كمية الزيت حوالي 5 اطنان على ان تتواصل هذه العملية التي لا تزال في بدايتها وينتظر ان تشهد تحسنا اكبر في اقبال الفلاحين، واشار الى ان فرع الديوان يضع على ذمة الفلاحين واصحاب المعاصر طاقة خزن قدرها 3200 طن لقبول الزيت كل يومي اثنين وخميس.

وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي في تصريح اعلامي على هامش زيارة اداها يوم امس الخميس الى فرع الديوان بجرجيس، ان الديوان يقبل كل انواع زيت الزيتون البكر الممتاز او البكر او الوقاد، وتصل كمية التخزين الى 100 كلغ ادناها و5 اطنان اقصاها باسعار اعتبرها "مقبولة".

واكد الدالي ان مخازن فرع الديوان بجرجيس على ذمة الفلاحين واصحاب المعاصر والمصدرين، وبالامكان في حال فاقت كمية الزيوت طاقة خزن الفرع بجرجيس، استعمال مخازن الديوان بصفاقس التي تصل الى 40 الف طن من جملة 80 الف طن طاقة الخزن الوطنية على ان يتم في السنوات المقبلة الترفيع في طاقة خزن فرع الديوان بجرجيس.