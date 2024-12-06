كاس العالم للاندية : الترجي الرياضي يستهل مشاركته بملاقاة نادي فلامنغو البرازيلي

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يستهل الترجي الرياضي مشاركته في كاس العالم للاندية التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 جوان و13 جويلية 2025 بمواجهة نادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الدور الاول.



ويتبارى فريق "الاصفر والاحمر" في لقائه الثاني مع نادي ليون المكسيكي على ان يختتم الدور الاول بملاقاة تشلسي الانقليزي. وسيتم الاعلان عن تواريخ المقابلات لاحقا.





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وتعد هذه النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا يمثلون مختلف القارات (12 فريقا من أوروبا، و6 فرق من أمريكا الجنوبية، و4 فرق من إفريقيا، و4 فرق من آسيا، و4 فرق من أمريكا الشمالية، وفريق واحد من أوقيانوسيا وممثل عن البلد المستضيف انتر ميامي) تم توزيعها الى ثماني مجموعات على ان يترشح في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

وستقام البطولة على 12 ملعبا بـ 11 مدينة من بينها ملعب هارد روك الذي ستقام عليه المباراة الافتتاحية بولاية فلوريدا، إلى جانب ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الذي سيستضيف المباراة النهائية.