فتح المجال امام المصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون في اطار الحصة السنوية الممنوحة من الاتحاد الاوروبي بداية من غرة جانفي 2025

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تقرر فتح المجال امام المصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب في اطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الاوروبي ابتداء من غرة جانفي 2025.



ويتعين على المصدرين الخواص والمرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة بعنوان سنة 2025 ، الحصول خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر من نفس السنة، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيدالبحري، وفق ما جاء في بيان مشترك بين وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و التجارة وتنمية الصادرات و الصناعة والمناجم والطاقة.





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ونص البيان المشترك على ضرورة ايداع مطالب في الغرض لدى الادارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاة والموارد المائية والصيد البحري.