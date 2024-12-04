مزيد دعم التعاون العسكري وتنويع مجالاته محور محادثة بين وزير الدفاع وسفيرة فرنسا لدى تونس

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تمحور اللّقاء الّذي جمع اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بسفيرة فرنسا لدى تونس "آن غيغين"، حول مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين وتنويع مجالاته.



ونوّه الوزير خلال اللقاء، بالمستوى المتميّز لعلاقات التعاون الثنائي في المجال العسكري، والتي شهدت تنوّعا وديناميكيّة خلال السنوات الأخيرة، لتشمل الجانب اللوجستي والتقني والتمارين المشتركة، وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، خاصّة في مجال التدريب والتكوين.





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وأكد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، على ضرورة دفع هذه الشراكة الاستراتيجيّة، بمناسبة انعقاد اللجنة العسكريّة المشتركة في جانفي 2025 ، وأهميّة التوصّل إلى مخرجات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.



كما تمّ التطرّق إلى المشاركة في فعاليّات الاجتماع العشرين لدول المبادرة "5 زائد 5 دفاع" التي ستحتضنها العاصمة الإسبانيّة مدريد الأسبوع المقبل، والتي ستتسلّم تونس في اختتام أشغالها رئاستها لسنة 2025.



من جهتها، عبرت السفيرة الفرنسية عن ارتياحها لمستوى التعاون بين البلدين، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدّد الأطراف، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة العمل المشترك لبلوغ الأهداف المرجوّة التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.