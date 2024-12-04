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رئاسة الحكومة تدعو عمال الحضائر اقل من 45 سنة الى الولوج الى المنصة الرقمية لتحديد خياراتهم بخصوص مراكز العمل المعروضة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 11:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه سيتم تنزيل قائمة الشغورات لدى الهياكل العمومية التي ضبطتها الوزارات على المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر (أقل من 45 سنة) hadhaer.gov.tn وسيتم نشرها بمقرات الولايات.

ودعت رئاسة الحكومة عمال الحضائر أقل من 45 سنة المنتمين للدفعة الثالثة الى الولوج للمنصة الرقمية من 3 إلى 22 ديسمبر الجاري قصد تحديد خياراتهم في خصوص مراكز العمل المعروضة والتي توافق مستواهم التعليمي (العدد الأقصى للخيارات 10).

...

وحدّدت رئاسة الحكومة مسار الولوج للمنصة وكيفية إدراج الخيارات وترتيبها وتحيين ترتيبها أو حذفها وتغييرها عند الاقتضاء وذلك إلى غاية 22 ديمسبر الجاري آخر أجل للولوج للمنصة.


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