تطاوين: إضراب أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة اليوم وغدا على خلفية جملة من المطالب المهنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617156f7f143f3.15410615_gohnjefilpmqk.jpg width=100 align=left border=0>

دخل أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، صباح اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل يتواصل يومين، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين برقية الاضراب وأقره عقب فشل جلسة اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة امس الاثنين بمقر الولاية.





وتضمّنت برقية الإضراب الصادرة يوم 18 نوفمبر الماضي، مطالب تعلّقت بالخصوص بتفعيل قرار تصنيف الشركة (تنفيذا لاتفاق 5 نوفمبر 2020)، وتفعيل الزيادة العامة في الأجور لسنوات 2023-2024-2025، وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادة 2015-2016، وتحيين شبكة الأجر على قاعدة الاجر الادنى المضمون، وتمكين الاعوان من زي الشغل.



...



وأشار الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للشركة، مبارك السياري، لصحفي "وات" أن أجر شهر أكتوبر صرف يوم 26 نوفمبر الماضي، فيما بقي موعد صرف اجر نوفمبر 2024 غير معروف الى حد الان، معتبرا أن وضعية مؤسستهم غامضة وصعبة.

وأكّد أن السلط الجهوية لا تملك حلا لمطالبهم، داعيا زملاءه الى النضال من اجل حقهم في العمل بكرامة، والوعي بخطورة المرحلة، والسعي الى الاصلاح وديمومة مؤسستهم، وفق تعبيره.

يذكر أنّ اعوان واطارات البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين نفّذوا عدة اضرابات واحتجاجات على خلفية تاخير صرف اجرتهم كان اخرها اضراب يوم 5 نوفمبر الماضي تلاه وقافات احتجاجية في مقرات عملهم.