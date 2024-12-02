سليانة: تقدم عدد من المشاريع المنجزة من قبل بلدية سليانة (الكاتب العام للبلدية)

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تشهد مشاريع بلدية منجزة من قبل بلدية سليانة تقدما بنسب متفاوتة، حيث تم الاعلان عن طلب العروض المتعلقة بمشروع احداث المسلخ البلدي المبرمج منذ سنة 2016 والذي بقي معطلا الى غاية سنة 2023 بسبب عدد من الإشكاليات العقارية والمالية، كما تم الحصول على الموافقة على دراسة المؤثرات البيئية واقتناء أرض تستجيب للمواصفات، وفق كاتب عام البلدية المكي الجبالي.



واضاف الجبالي في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع تقدر ب3.1 مليون دينار، وهو يضم محطة تطهير أولية بكلفة 1.3 مليون دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال قريبا.





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وأشار الى انطلاق توسعة قسم الحالة المدنية الجديد مع بداية شهر نوفمبر المنقضي، نظرا للاكتظاظ الحاصل بالمرفق القديم، لافتا الى أن قيمة الاعتمادات تقدر ب1.5 مليون دينار، وهو يضم 16 شباكا وقاعة كبيرة وأرشيفا خاصا، بما من شأنه أن يساهم في تحسين نوعية الخدمات الإدارية في مجال الحالة المدنية



وكشف في سياق أخر، أن مشروع تهيئة ساحة السوق البلدي يضم تهيئة الحدائق المجاورة وتبليطها بقيمة اعتمادات تقدر ب770 مليون دينار، في انتظار الإعلان عن طلب العروض.