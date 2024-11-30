الكرة الطائرة: الكاس الممتازة للاكابر والكبريات يوم 13 ديسمبر الجاري

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اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم السبت عن تنظيم مسابقة الكاس الممتازة للاكابر والكبريات للموسم الرياضي 2023-2024 يوم 13 ديسمبر الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وستجمع مباراة الكبريات بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر النادي النسائي بقرطاج صاحب بطولة الموسم الفارط بالنادي الرياضي الصفاقسي المتحصل على مسابقة الكاس.

اما مباراة الاكابر، فستجمع بين الترجي الرياضي التونسي صاحب الثنائية للموسم الفارط بالنادي الرياضي الصفاقسي المتحصل على المرتبة الثانية بالبطولة انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء.