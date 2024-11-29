Babnet

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .. اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تدعو الى مسيرة يوم غد السبت .

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/palestinianflag.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 16:26 قراءة: 0 د, 56 ث
      
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه شعوب العالم في 29 نوفمبرمن كل عام ،اعلنت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين عن تنظيم مسيرة صباح يوم غد السبت بالعاصمة، لـتأكيد التزام الشعب التونسي بدعم المقاومة في فلسطين ولبنان وفضح جرائم الصهاينة

واعتبرت اللجنة في بيان نشراليوم الجمعة ان "تضامن شعوب العالم مع القضية الفلسطينية على أشده واتخذ شتى الأشكال السياسية والإقتصادية والإعلامية والديبلوماسية وصولا إلى افتكاك قرارمن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق سفاحي الشعب الفلسطيني نتنياهو وغالانت في جرائم تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية".

...

واشارت اللجنة الى أن القضية الفلسطينية لا تزال مغيبة، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، كما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها قسرا.

واعربت اللجنة المكونة من جمعيات ومنظمات واحزاب في بيانها عن عزمها مواصلة لعب دورها مع كل شركائها في مواصلة حشد الدعم الشعبي لفلسطين ولبنان وإسناد مقاومتهما الباسلة بكل الأشكال الممكنة والضرورية




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298371


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*