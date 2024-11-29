بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .. اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تدعو الى مسيرة يوم غد السبت .

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بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه شعوب العالم في 29 نوفمبرمن كل عام ،اعلنت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين عن تنظيم مسيرة صباح يوم غد السبت بالعاصمة، لـتأكيد التزام الشعب التونسي بدعم المقاومة في فلسطين ولبنان وفضح جرائم الصهاينة



واعتبرت اللجنة في بيان نشراليوم الجمعة ان "تضامن شعوب العالم مع القضية الفلسطينية على أشده واتخذ شتى الأشكال السياسية والإقتصادية والإعلامية والديبلوماسية وصولا إلى افتكاك قرارمن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق سفاحي الشعب الفلسطيني نتنياهو وغالانت في جرائم تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية".





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واشارت اللجنة الى أن القضية الفلسطينية لا تزال مغيبة، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، كما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها قسرا.



واعربت اللجنة المكونة من جمعيات ومنظمات واحزاب في بيانها عن عزمها مواصلة لعب دورها مع كل شركائها في مواصلة حشد الدعم الشعبي لفلسطين ولبنان وإسناد مقاومتهما الباسلة بكل الأشكال الممكنة والضرورية





