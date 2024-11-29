بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الثانية عشرة

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(معدل) في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (معدل) التي ستدور يومي الجمعة 29 والسبت 30 نوفمبر الجاري :



الجمعة 29 نوفمبر 2024

القاعة الاولمبية بسوسة (س18)



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النجم الساحلي - نسر طبلبة



السبت 30 نوفمبر 2024

قاعة القرجاني (س15)

النادي الافريقي - نادي ساقية الزيت

قاعة بني خيار (س16)

بعث بني خيار - اتحاد منزل تميم

قاعة المكنين (س16)

سبورتينغ المكنين - جمعية الحمامات

قاعة الزواوي (س18)

الترجي الرياضي - نادي كرة اليد بجمال

قاعة خواجة المهدية (س16)

مكارم المهدية - هلال مساكن