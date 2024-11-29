بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الثانية عشرة
(معدل) في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (معدل) التي ستدور يومي الجمعة 29 والسبت 30 نوفمبر الجاري :
الجمعة 29 نوفمبر 2024
القاعة الاولمبية بسوسة (س18)
الجمعة 29 نوفمبر 2024
القاعة الاولمبية بسوسة (س18)
النجم الساحلي - نسر طبلبة
السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة القرجاني (س15)
النادي الافريقي - نادي ساقية الزيت
قاعة بني خيار (س16)
بعث بني خيار - اتحاد منزل تميم
قاعة المكنين (س16)
سبورتينغ المكنين - جمعية الحمامات
قاعة الزواوي (س18)
الترجي الرياضي - نادي كرة اليد بجمال
قاعة خواجة المهدية (س16)
مكارم المهدية - هلال مساكن
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